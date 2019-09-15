Сенцов поделился единственным тюремным фото

Олег Сенцов / скриншот

Освобожденный в результате обмена пленными между Украиной и Россией режиссер Олег Сенцов поделился единственным снимком, который за пять лет пребывания в российской тюрьме ему удалось сделать.

"Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут", - написал он в Facebook.

Сенцов показал фото и пояснил, что этот снимок он смог отправить своим близким, чтобы сообщить хоть какую-нибудь весточку о себе.

"Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", — написал Сенцов.

/ Фото: Facebook/Олег Сенцов

Как известно, Сенцов подарил изображенную на фото баночку президенту Владимиру Зеленскому на форуме YES, куда вложил именной бейдж заключенного российской тюрьмы.

Кроме этого, Олег Сенцов 12 сентября публично облил бензином и сжег свою тюремную робу.

Также напомним, Олег Сенцов вернулся в Украину 7 сентября в рамках многострадального обмена пленными. У трапа самолета, который в 13:30 приземлился в Киеве, стоял президент Владимир Зеленский, который лично приветствовал каждого выходящего из самолета, в том числе и Олега Сенцова.