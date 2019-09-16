"Все воюют со всеми": Сенцов рассказал, что изменилось в Украине за пять лет

16 сентября 2019, 10:04

Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин, удивился Олег Сенцов.

Олег Сенцов
Олег Сенцов сделал два вывода о событиях в Украине / Reuters

Бывший узник Кремля Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках масштабного обмена пленными 7 сентября, не заметил существенных изменений в Украине за последние пять лет.

"Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку, прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться", - написал Сенцов в Facebook.

Предварительно, режиссер сделал два вывода. Во-первых, изменений за 5 лет не так уж много, как он ожидал. Во-вторых, "все воюют со всеми".

"Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю. Всем хорошей недели. Слава Украине!", - добавил Сенцов.

Напомним, ранее Олег Сенцов поделился единственным снимком, который за пять лет пребывания в российской тюрьме ему удалось сделать. 12 сентября он публично облил бензином и сжег свою тюремную робу.

На форуме Ялтинской европейской стратегии режиссер рассказал о своей "маленькой борьбе" за Украину, которую он вел в застенках российской тюрьмы. Также Сенцов подарил свою тюремную баночку президенту Владимиру Зеленскому с призывом наполнить ее бирками освобожденных из российского плена украинцев. 

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политзаключенные Олег Сенцов обмен пленными новости Украины
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