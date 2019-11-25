Посол Германии рассказала, как будет запускаться "формула Штайнмайера"

Владимир Зеленский и Анка Фельдгузен / пресс-служба президента

Посол Федеративной Республики Германии в Украине Анка Фельдгузен полагает, что пресловутая "формула Штайнмайера" может быть имплементирована исключительно после создания условий для проведения выборов в районах Донбассе (ныне оккупированных боевиками).

С таким заявлением дипломат выступила в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Я хочу подчеркнуть, что эта формула может состояться только тогда, когда мы дойдем до процесса организации выборов — когда будут все для этого условия. Как по мне, до выборов еще очень долго и есть еще другие шаги, которые нужно сделать", — заявила Фельдгузен.

Кроме того, дипломат выразила мнение, что негативная реакция в обществе на запуск процесса имплементации "формулы Штайнмайера" была связана с тем, что украинцы крайне мало знают об обстоятельствах ее возникновения.

Также Фельдгузен утверждает, что "формула" в любом случае не имела своей целью изменение порядка Минских договоренностей.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал неутешительную альтернативу "формуле Штайнмайера". До этого у Зеленского сделали признание по "формуле Штайнмайера".

