Пристайко назвал неутешительную альтернативу "формуле Штайнмайера"

Вадим Пристайко / УНИАН

Так называемая формула Штайнмайера якобы позволяет удерживать процесс возвращения Донбасса под юрисдикцию Украины. При этом министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что данный документ является "болезненным компромиссом".

По словам дипломата, украинская власть "знает и слышит каждое слово, сказанное против" подписанного документа.

"Если для народа это (формула Штайнмайера, – ред.) приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, то мы должны знать", - отметил глава МИД Украины, передает Радио Свобода.

В то же время, Пристайко указал, что единственная альтернатива "формуле Штайнмайера" – мобилизация.

"Я говорил уже, обращался к нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это на мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса", - подытожил дипломат.

Также он напомнил, что новое правительство "лишь выполняет то, на что Украина уже согласилась".

Напомним, что "формула Штайнмайера" по Донбассу была подписана в Минске 1 октября. Позже был обнародован текст документа. В ОБСЕ говорили, что документ одобрен по требованию стран-членов нормандской четверк и предусматривает разведение сил. Позже заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что разведение сил в Золотом Луганской области отложено.