У Зеленского подтвердили, что разведение сил в Золотом отложено

Отвод войск в Золотом отложили / УНИАН

Разведение сил в Золотом Луганской области, которое должно было начаться неделю назад, отложено. Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк.

Он уточнил, что для отвода сил нужны определенные условия. В частности, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, чего не произошло, передает Громадське.

Кроме того, Костюк опроверг опасения, что после отвода украинских войск некому будет обеспечивать безопасность местных жителей. По его словам, к примеру, в Станице Луганской, где силы уже развели, работает украинская полиция и другие правоохранительные органы.

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Напомним, ранее в Офисе президента отреагировали на акции протеста Нет капитуляции. В частности, заместитель главы ОП Юрий Костюк заявил, что сам факт состоявшейся 14 октября акции свидетельствует о демократии в Украине. Также Костюк признал, что в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе была недостаточная коммуникация с обществом.