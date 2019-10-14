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У Зеленского отреагировали на акции протеста Нет капитуляции

14 октября 2019, 21:40

В команде главы государства подчеркнули, что Украина демократическая страна и каждый имеет права на свою точку зрения.

В Офисе президента признали, что недостаточно коммуницировали с людьми / Фото: УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк заявил, что сам факт состоявшейся 14 октября акции Нет капитуляции свидетельствует о демократии в Украине.

"Но мы понимаем, что некоторые вещи требуют тишины в плане не кулуарных договоренностей, а в плане определенной дипломатической составляющей. Но в любом случае мы признаем, что где-то был недостаток коммуникации", - цитирует чиновника Громадське ТБ.

Костюк признал, что в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе была недостаточная коммуникация с обществом. По его словам, еще преждевременно говорить о статусе Донбасса и амнистии, поскольку в контексте переговоров об этом речь пока не идет, поэтому интересы Украины не сдаются.

"Очень большой процент людей вообще не понимают формулу Штайнмайера, не понимают ее сути, что именно она предусматривает. И именно то, что мы возможно не докоммуницировали, это именно то, что было последней преградой, чтобы состоялась встреча в нормандском формате и мы могли бы двигаться дальше в каких-либо переговорах", – подытожил замглавы Офиса президента.

Как известно, 14 актября участники акции Нет капитуляции, выступающие против реализации формулы Штайнмайера, собрались на Майдане, а потом отправились к Офису президента. Некоторые участники выкрикивали лозунги, требуя отставки президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана.

Напомним, глава фракции партии Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Давид Арахамия заявил о том, что в ближайший вторник, 15 октября, передаст в СБУ данные о вероятном подкупе участников недавних акций против капитуляции перед Россией.

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