Арахамия рассказал, когда передаст в СБУ данные о деньгах за акцию "Нет капитуляции"

Давид Арахамия / УНИАН

Глава фракции партии Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Давид Арахамия заявил о том, что в ближайший вторник, 15 октября, передаст в СБУ данные о вероятном подкупе участников недавних акций против капитуляции перед Россией.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, Арахамия принес извинения перед участниками акций, протестующих против согласования официального Киева "формулы Штайнмайера".

"Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал – за это я и приношу извинения. Все остальные информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины",– написал он.

Напомним, ранее в интервью украинским СМИ Арахамия заявил о том, что часть участников акций против "капитуляции" проплачена – дескать, его знакомым ветеранам АТО предлагали по 1000 гривен за участие в таких мероприятиях.

