"Атошникам платят тысячу": Арахамия озвучил факты оплаты участия в акциях против капитуляции

Арахамия озвучил факты оплаты участия в акции протеста / УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который ранее заверил, что в "формуле Штайнмайера" пресловутой "зрады" нет, заявил во всеуслышание, что его знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в акциях против капитуляции.

По словам Арахамии, деньги за акции получает небольшая часть людей, около 5%, зато тех, кто выходил на Майдан по идеологическим соображениям больше – 95%.

"Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - высказался Арахамия в интервью Левому берегу.

Отметим, в соцсетях украинцы сразу заметили "зраду" в словах Арахамии.

"Навіщо платити 5 відсоткам, якщо 95 прийшли за ідею? Щоб підставитися? У Арахамії з логікою проблеми", - высказалась Надя Ляхова.

"Зачем же лукавить? Платили всегда и при всех - ядру организованной активной группе за плакаты, за оскорбительные выкрики, или вам не известны в Киеве тарифы на любые протестные демарши ?", - добавил Григорий Величко-Епур.

Читайте также"Так свинье и надо": украинцы кусают локти, что "и*аната Пороха" таксист не отвез "в психушку" - видеоНапомним, ранее лава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook пост с якобы перепиской, где указываются расценки за участие в акции Остановим капитуляцию. "Скоро кто-то очень перепуганный, все украденное раздаст народу", - написал Богдан в подписи к опубликованному скрину. При этом участники акции Остановим капитуляции возле Верховной Рады потребовали отставки Богдана, который опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.