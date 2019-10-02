Зеленский на "секретной встрече" рассказал главам фракций то, что "не мог сказать обществу"

Владимир Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Так называемая формула Штайнмайера вызвала много споров среди украинских политиков. Президент Владимир Зеленский из-за этого созвал глав парламентских фракций.

По словам руководителя фракции Слуга народа Давида Арахамии, президент на закрытой встрече объяснил ситуацию с подписанным документом. При этом глава парламентской фракции призвал доверять главе государства.

"Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хоть в какой-то период времени доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе. Мы сделали в закрытом формате встречу со всеми главами фракций. Они все услышали напрямую то, что мы сейчас, к сожалению, не можем сказать обществу", - цитирует Арахамию Интерфакс-Украина.

Политик заверил, что в действиях власти "зрады" нет ни на один процент.

Напомним, что ранее лидер партии Голос Святослав Вакарчук потребовал от президента Владимира Зеленского прояснить ситуацию с "формулой Штайнмайера".