Украина не ответила: в ОБСЕ рассказали о срыве разведения сил на Донбассе

ОБСЕ / OSCE/Evgeniy Maloletka

Украинская сторона не ответила на сигнал боевиков "ЛДНР" о готовности начать разведение сил на Донбассе, заявили в Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как подчеркивается в отчете СММ ОБСЕ, 11 октября боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск около Золотого Луганской области и Петровского Донецкой области.

"11 октября наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение. Однако, поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРазведение сил на Донбассе: у Лаврова "перевели стрелки" на УкраинуПри этом миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

В сообщении также подчеркивается, что СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и отсутствие таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко объяснил срыв разведения сил на Донбассе.

Напомним, начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил о том, что после разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года.