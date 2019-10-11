Турчинов рассказал, кто толкнул Зеленского на путь поддержки формулы Штайнмайера

Александр Турчинов / Reuters

Советники, входящие в команду украинского президента Владимира Зеленского, подставили его в публичной плоскости по поводу "формулы Штайнмайера".

С таким заявлением в пятницу, 11 октября, выступил в эфире Радио НВ экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Я очень удивился, когда услышал пресс-конференцию президента Владимира Зеленского, когда он сказал, что „мы поддерживаем формулу Штайнмайера". Я считаю, что советники по внешнеполитическим вопросам, по внутренней политике все же подставили президента", — заявил он.

Турчинов также утверждает, что презентованную в 2016-м экс-главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером формулу разрешения вооруженного конфликта на Донбассе активно поддерживали в Кремле.

"Правильно бы назвать эту формулу „формула Штайнмайера-Лаврова", — заявил экс-секретарь СНБО.

Напомним, ранее полковник и военный эксперт Олег Жданов рассказал, в чем состоит опасность формулы Штайнмайера для Украины. Позднее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за этой формулы.