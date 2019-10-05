  1. Главная
  3. Политика

Формула Штайнмайера: военный эксперт рассказал, в чем опасность для Украины

5 октября 2019, 13:47

По формуле Штайнмайера, Донбасс станет рычагом, с помощью которого Россия будет политически руководить Украиной.

Олег Жданов
Олег Жданов прокомментировал реализацию формулы Штайнмайера/ УНИАН

Военный эксперт, полковник Олег Жданов рассказал, какими для Украины будут последствия реализации формулы Штайнмайера, значение которой ранее украинцам разъяснил президент Владимир Зеленский.

"Реализация формулы Штайнмайера будет означать включение Украины в новую объединенную страну", - заявил эксперт во врем чата на Главреде.

Если исходить из логики формулы Штайнмайера, то "Донбасс – это тот хвост, за который Российская Федерация будет держать "собаку", чтобы она не кусалась", считает Жданов.

"То есть Донбасс станет рычагом, с помощью которого Россия будет политически руководить Украиной. Это - главная цель Владимира Путина, которая была объявлена ​​еще в 2014 году. Он стремился и стремится, чтобы эта часть территории Украины решала разрешать или не разрешать государству двигаться в том или ином направлении как во внешней, так и во внутренней политике", - добавил военный эксперт.

Читайте также"Какой дебил": нардеп Тищенко сравнил формулу Штайнмайера с инструкцией к надувной куклеНапомним, 2 октября СМИ опубликовали текст согласованной в Минске формулы Штайнмайера. Через несколько часов Дарка Олифер, пресс-секретарь главы делегации Украины на переговорах ТКГ Леонида Кучмы, опубликовала полный текст формулы, подписанный им.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал формулу Штайнмайера и заявил, что она является "компромиссным вариантом" выполнения Минских соглашений.

Донбасс Россия Владимир Путин Олег Жданов новости Украины формула Штайнмайера
Сейчас вы просматриваете новость «Формула Штайнмайера: военный эксперт рассказал, в чем опасность для Украины». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:15
Суд выписал срок сепаратисту, планировавшему переворот на Закарпатье
13:47
Формула Штайнмайера: военный эксперт рассказал, в чем опасность для Украины
13:35
Американские СМИ "засветили" нового свидетеля в разговоре Трампа с Зеленским
13:23
"Наркотическая кома": в Днепре трое подростков попали в реанимацию
13:11
В Иране арестовали внучку бандеровца и фанатку Яроша
13:05
Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: Олег Винник вернулся Видео
12:47
Гороскоп на сегодня: кого ждет новая любовь и тайные мечты
12:32
Место Волкера может занять экс-сотрудник ЦРУ: что о нем известно
12:01
Экс-первый замглавы Нацполиции подался в ректоры
11:34
"Пустой орех": Гордон предлагает отгородиться забором от Донбасса
11:26
Зеленский идёт по граблям Порошенко мнение
10:56
В кубанке и с триколором в авто: в Днепре поймали любителя "русского мира" Фото
10:39
Украину накроют сильные заморозки: каким областям готовиться Видео
10:27
Не "бандеровцы", а "наши": на Донбассе - истерика из-за отвода украинских войск
10:16
Сосед Винника из клипа ВсемМир едет с концертом в "ДНР" Видео
10:10
Трамп против Байдена: какие козыри задействуют, и что будет с Украиной мнение
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 6 выпуск 3 сезон - 04-10-2019 Фото Видео
09:53
Италия усложнила жизнь искателям убежища из Украины
09:15
"Подавись, с*ка!": Порошенко отшутился анекдотом после неудобного вопроса Гордона Видео
08:45
В Киеве на Лукьяновке устроили взрыв: в полиции рассказали о "подрывнике" Видео
08:42
Зеленскому пора понять, что он не тот, кто способен обмануть Путина мнение
08:30
"Херой русского мира": всплыла правда о "беспределе" Прилепина на Донбассе
07:57
Замена Вятровичу: стало известно, кому прочат кресло главы УИНП
07:25
Названы условия разведения войск на Донбассе Видео
07:16
Шэг – самая удачная женская стрижка 2019, которая не требует укладки – 40 фото Фото Видео
06:52
Что Украина должна сделать, чтобы выбраться из минского тупика мнение
06:33
Новое подорожание доллара: эксперт назвал ключевой фактор Видео
06:14
Катастрофический период в октябре 2019: астролог назвал даты
05:38
Магнитная буря 6 октября: как спасти давление и голову Видео
04:15
Астролог назвал лузеров октября 2019: какие неудачи "на носу"
03:44
"На оргию похоже": Maruv с голыми ягодицами произвела фурор Фото Видео
03:05
"Влупить в морду Соловьеву": Пинчук дал совет украинским экспертам на росТВ Видео
02:31
Как жить по лунному календарю 5 октября: деньги, стрижки и здоровье
02:24
Глава ВСУ "приревновала" Зеленского к Тому Крузу
01:48
Эксперт рассказала, как правильно сочетать продукты
01:01
Порнозвезда покрасовалась ухоженным телом на откровенных фото Фото
00:20
5 октября 2019 – праздник учителей и ходьбы: что нельзя делать Видео
04 октября, пятница
23:37
"Напьюсь, когда животное арестуют": Портнов пригрозил Пашинскому конфискацией имущества Видео
23:15
Карамельный блонд – самое модное окрашивание волос 2019, которое идет всем - 33 фото Фото
22:56
Импичмент президенту США: Трамп захотел голосования без документов о связях с Украиной
22:27
Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов
22:12
Вернуть воду в Крым: в России сделали неожиданное заявление Видео
21:45
Выборы на оккупированном Донбассе: новый глава ЦИК озвучил условия
21:32
Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми" - Волкер Видео
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 6 выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
21:21
Модный маникюр Хэллоуин 2019 – стильные идеи дизайна из Instagram - 33 фото Фото Видео
21:07
Петросян вернулся к Степаненко: фото момента встречи
20:54
"Что поставили, то и пьем": Зеленский и Лукашенко чокнулись стаканами и развеселили зал Фото Видео
20:23
В кубанке и на евробляхах: СБУ задержала таксиста-любителя "русского мира" Фото
19:58
Скандал на Николаевщине: воспитатель в детсаду заклеивала детям рты скотчем Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять