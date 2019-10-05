Формула Штайнмайера: военный эксперт рассказал, в чем опасность для Украины

Олег Жданов прокомментировал реализацию формулы Штайнмайера/ УНИАН

Военный эксперт, полковник Олег Жданов рассказал, какими для Украины будут последствия реализации формулы Штайнмайера, значение которой ранее украинцам разъяснил президент Владимир Зеленский.

"Реализация формулы Штайнмайера будет означать включение Украины в новую объединенную страну", - заявил эксперт во врем чата на Главреде.

Если исходить из логики формулы Штайнмайера, то "Донбасс – это тот хвост, за который Российская Федерация будет держать "собаку", чтобы она не кусалась", считает Жданов.

"То есть Донбасс станет рычагом, с помощью которого Россия будет политически руководить Украиной. Это - главная цель Владимира Путина, которая была объявлена ​​еще в 2014 году. Он стремился и стремится, чтобы эта часть территории Украины решала разрешать или не разрешать государству двигаться в том или ином направлении как во внешней, так и во внутренней политике", - добавил военный эксперт.

Читайте также"Какой дебил": нардеп Тищенко сравнил формулу Штайнмайера с инструкцией к надувной куклеНапомним, 2 октября СМИ опубликовали текст согласованной в Минске формулы Штайнмайера. Через несколько часов Дарка Олифер, пресс-секретарь главы делегации Украины на переговорах ТКГ Леонида Кучмы, опубликовала полный текст формулы, подписанный им.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал формулу Штайнмайера и заявил, что она является "компромиссным вариантом" выполнения Минских соглашений.