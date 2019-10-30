"Фикция": у Зеленского сделали признание по "формуле Штайнмайера"

Андрей Богдан / president.gov.ua

В последнее время в Украине активизировались протестные движения несогласных с действиями президента Владимира Зеленского. По мнению главы Офиса президента Андрея Богдана, за этими акциями стоит пятый президент Украины Петр Порошенко.

"У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении. И это не то чтоб удивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения", - рассказал Богдан в интервью Украинской правде.

При этом он заявил, что никто не понимает суть так называемой формулы Штайнмайера и что "она должна быть прописана на соответствующей встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины".

"Это определенная фикция названия, в которой не наполнена на сегодняшний день суть", – отметил глава ОП.

Напомним, что ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что дискуссия вокруг реализации "формулы Штайнмайера" не стала определяющей в снижении рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.