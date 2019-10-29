"Не мог держаться долго в 73%": Богдан объяснил проседание рейтинга Зеленского

Глава ОП объяснил снижение рейтинга президента / Фото Алексей Кирьянов

Проседание рейтинга президента Владимира Зеленского является обычным процессом, заявил глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Это обычный период, когда (рейтинг, - ред.) начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает. Ценников (маркеров, - ред.) может быть много: и скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и "формула Штайнмайера" - это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило", - подчеркнул он в интервью Украинской правде.

Глава ОП отметил, что дискуссия вокруг реализации "формулы Штайнмайера" не стала определяющей в этом процессе.

Читайте такжеВ секте Петра напрасно радуются падающему рейтингу Зеленского - эксперт"Не было уменьшения рейтингов, а это был просто понятный процесс – из-за освобождения пленных был огромный рост (рейтинга, - ред.), он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73 процента.

Мы очень хорошо понимаем социологию, и мы ничего не делаем, пока не попробуем сделать. Пока не поймем, как это будет воспринято обществом", - добавил Богдан.

Напомним, ранее эксперт Виктор Небоженко объяснил откат президентского рейтинга.