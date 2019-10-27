"Большая ошибка Зеленского": эксперт объяснил откат президентского рейтинга

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский / УНИАН

Конфликт между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком неминуем, заявил политолог Виктор Небоженко.

"Сначала по росту… Зеленскому будет неприятно стоять рядом с Гончаруком, который продолжает расти, а у Зеленского рост закончился, как только он стал президентом", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт также обратил внимание на то, что Зеленский передает через Давида Арахамию и большинство в Раде часть своих властных полномочий. Причем на этих людей он не рассчитывает, ведь они вряд ли смогут получить позитивный результат, считает Небоженко.

"Это большая ошибка Зеленского", - добавил политолог.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко оценил вероятность роспуска парламента.