Почему у Зеленского не получится спасти Украину

Владимир Зеленский пришел во власть из благих побуждений, но это вряд ли ему поможет / Reuters

Зеленский, несомненно, хороший человек. В том плане, что выводить деньги в Панаму и рассаживать друзей на потоки – не то, ради чего он становился президентом. Выбор между ним и Порошенко был очевидным для всех, у кого в мозгах осталось место еще для чего-то кроме идеологических штампов. С другой стороны, как мы знаем, хороший человек не профессия. То, что Зеленский не смог подобрать эффективную команду, и все начинает сыпаться, видно уже даже самым упоротым его фанатам.

На этом месте в ФБ принято ругать Зеленского и предлагать свои кандидатуры (своих спонсоров). Однако, делать это бессмысленно – все немного грустнее. Дело не только в том, что Зеленский не способен подбирать людей. Он не сможет этого сделать, даже если внезапно проапгредится до MBA в сфере кадрового менеджмента. Забудем про давление олигархов и спонсоров, идеологические споры и прочее – и все равно придем к тому, что назначать, по большому счету, некого.

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Конечно, точечно какие-то вакансии закрыть можно. Но это ведь не решит проблему. Которая заключается вовсе не в неэффективности отдельных людей, а в неэффективности государственного механизма в целом.

Государства де-факто не существует. Никакие вертикали власти, кроме коррупционных, давно не работают. Назначив честного министра ситуацию в отдельном ведомстве можно лишь ухудшить, а не улучшить. Никто ничем не управляет - все только разводят потоки, экономика тотально монополизирована олигархическими кланами, идеологии разрывают общество на части.

И так далее, и тому подобное. Управлять этим, используя демократические рычаги, а не расстрельные команды, не по силам далеко не только комедийному артисту.

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В масштабах каждого отдельного гражданина нужно, наверное, паковать чемоданы. Ну или надеяться, что череда "зеленских" лет эдак через 30 эволюционным путем приведет к тому, что здесь возникнет некая устойчивая государственная конструкция. Где можно будет жить, а не выживать.