"Конфликтов нет": Аваков оценил протесты добровольцев в Золотом

Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ситуации в Золотом Луганской области, где находятся участники акции против разведения войск.

По его словам, ветераны-добровольцы АТО пока не осуществляли действий, нарушающих закон.

"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал", - подчеркнул Аваков в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Глава МВД также рассказал о продолжающихся обстрелах со стороны противника в районе Золотого.

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"Заходила, как мы думаем, диверсионно-разведывательная группа. Мы так думаем: надо проверять эту информацию. И было несколько пулеметных или автоматных очередей. Но не столько по ним (активистам-добровольцам, - ред.) стреляли, сколько в целом это было", - добавил Аваков.

Напомним, ранее Аваков поддержал Азов и прибыл в Мариуполь.