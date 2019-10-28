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"В открытую угрожают президенту убийством": Аваков поддержал Азов и прибыл в Мариуполь

28 октября 2019, 18:57

Аваков во веуслышание заявил о высоком профессионализме бойцов "Азова".

Аваков поддержал полк Азов
Аваков поддержал полк Азов / twitter.com/AvakovArsen

В понедельник 28 октября, министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее вступился за полк Азов, прибыл в Мариуполь в мобильный центр "Азова".

Отметим, Аваков во веуслышание заявил о высоком профессионализме бойцов "Азова".

"В Мариуполе посетил мобильный центр ОЗСП НГУ "Азов", где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося в НГУ вооружения. Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия максимальная поддержка тех, кто защищает Украину", - сообщил Аваков на своей странице в Твиттер.

В то же время в пресс-службе МВД сообщили, что полигон, который посетил Аваков, находится у населенного пункта Новопетровка и включает базовый лагерь, который способен разместить до 300 человек личного состава и военное стрельбище, которое пригодно для проведения огневых занятий с практической стрельбой из всех имеющихся сил и средств вооружения НГУ, включая танки и артиллерию.

Аваков прибыл в Мариуполь / twitter.com/AvakovArsen

Отметим, в комментариях под сообщением Авакова украинцы пишут, что бойцы Азова нужны Авакову, чтобы "кошмарить Зелю".

"Это азовская стая убийц и нацистов, все об этом знают, арсик с приятно-деловым хлебалом, после пашинского и разрубия, продолжает контролировать самую грязь и мерзость всего этого украинского конфликта.", - добавил некий Павел.

"И все-таки если в США их признают террористами, лавочку придется закрыть", - отметил некто под ником Популистов-90.

"Твои захисникы в открытую угрожают президенту убийством и госпереворотом", - добавил пользователь Сети Алекс.

"Разведению сил мешают не бойцы Азова, а Аваков, видимо...ну тогда, скоро на заслуженный покой", - убежден Миша Лаптев.

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Аваков посетил полигон Азова / https://twitter.com/AvakovArsen

Напомним, ранее бывший глава Правого сектора и экс-нардеп Дмитрий Ярош заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имел морального права "наезжать" на добровольцев. При этом он указал, что добровольческие батальоны поддерживают украинцы.

"Во-первых, батальоны добровольцев, поддерживает и сегодня вся Украина. Иначе, мы не смогли бы быть фактором в этой войне. Мы уже сейчас можем поднять десятки тысяч украинцев в защиту государства в течение короткого времени...", - отметил Ярош.

Кроме того, он напомнил, что подготовка в добровольческих батальонах на очень высоком уровне.

"Во-вторых, мотивация и обучение добровольцев находится на высоком уровне. А, главное, мы не боимся погибнуть за Украину. Тем более, мы не страдаем от того, что убиваем врагов нашего государства...", - указал экс-глава Правого сектора.

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