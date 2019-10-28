"Будет плохо всем": Ярош пригрозил "не лоху" из-за добровольцев

Дмитрий Ярош / УНИАН

Скандальное видео с президентом Владимиром Зеленским, снятое во время его визита на Донбасс, до сих пор обсуждают в Сети. По этому вопросу высказался и бывший глава Правого сектора и экс-нардеп Дмитрий Ярош.

По его словам, Зеленский не имел морального права "наезжать" на добровольцев. При этом он указал, что добровольческие батальоны поддерживают украинцы.

"Во-первых, батальоны добровольцев, поддерживает и сегодня вся Украина. Иначе, мы не смогли бы быть фактором в этой войне. Мы уже сейчас можем поднять десятки тысяч украинцев в защиту государства в течение короткого времени...", - отметил Ярош.

Кроме того, он напомнил, что подготовка в добровольческих батальонах на очень высоком уровне.

"Во-вторых, мотивация и обучение добровольцев находится на высоком уровне. А, главное, мы не боимся погибнуть за Украину. Тем более, мы не страдаем от того, что убиваем врагов нашего государства...", - указал экс-глава Правого сектора.

Также он указал, что вести борьбу внутри страны никто не намерен.

"В-третьих, мы, добровольцы, выступаем за национальное единство. Поэтому не желаем вести борьбу внутри государства до тех пор, пока существующая временная власть не перейдет границ. Надеюсь на здравый смысл президента, которому "сорок второй год и он - не лох" ... Это - цитата из Золотого-4", - подчеркнул экс-нардеп.

При этом Ярош призвал Зеленского не подыгрывать президенту РФ Владимиру Путину и перестать "наезжать" на добровольцев.

"Не имеете морального права! Потому что будет плохо всем...", - подытожил политик.

Напомним, что ранее опубликовали полную видеоверсию общения президента Владимира Зеленского с представителями партии "Национального корпуса"/ добровольцами-воинами АТО в зоне военного конфликта на Донбассе.