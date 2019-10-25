Обвинение в терроризме: Аваков вступился за полк Азов

Арсен Аваков отреагировал на возможность внесения полка Азов в список террористов в США / Интерфакс-Украина

В США 40 членов Палаты представителей просят внести украинский полк Азов в перечень иностранных террористических организаций. Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал данную инициативу, заявив, что она является попыткой дискредитации спецподразделения Национальной гвардии.

Аваков заявил, что спецподразделение Азов - законное регулярное подразделение Национальной гвардии Украины, а инициатива американских конгрессменов является желанием ослабить позицию украинского государства в мире.

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения Азов воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение Азов и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире", - цитирует Авакова пресс-служба МВС.

Напомним, представители Азова назвали посягательством на суверенитет и информационной атакой требование 40 конгрессменов США о необходимости внесения полка в список террористических организаций.

Стоит отметить, что требование 40 конгрессменов США о необходимости внесения полка Азов в список террористических организаций не обошли вниманием и в РФ. В частности, посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что полк Азов несет угрозу, и эту опасность нельзя игнорировать.