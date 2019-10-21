В США требуют признать полк Азов террористами

Полк Азов в США намерены назвать террористами / sprotyv.info

Украинский полк Азов может в США попасть в перечень иностранных террористических организаций наряду с праворадикальной органазацией Nordic Resistance Movement (Нордическое движение сопротивления) из Швеции и National Action (Национальное действие) из Великобритании.

Как сообщает Голос Америки, 40 членов Палаты представителей обратились с подобным требованием к госсекретарю Майку Помпео.

Инициировал обращение конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз. Поддержали коллегу другие представители Демократической партии.

"Сегодня, если американский гражданин присягает на верность "Исламскому государству" и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе заграницей и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам", - говорится в письме.

Читайте такжеВ Сети начали зачищать публикации об Азове и рекламу "майданов"Уточняется, что в данный список уже включены ИГИЛ, Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие организации. Среди представителей из стран Европы - ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков).

"Батальон Азов является известной ультранационалистической милицейской организацией в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушение прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, согласно данным ФБР, Азов рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан в течение лет", - говорится в обращении конгрессменов.

Авторы инициативы утверждают, что существует связь между Азовом и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года. Стрелок якобы упоминал, что тренировался на базе Азова в Украине и носил символику организации.

Как ранее сообщалось, у здания ГБР на авто экс-президента Петра Порошенко вскочил ветеран полка Азов.

Позже он записал видеообращение, в котором заявил, что причиной нападения на кортеж Порошенко под ГБР была личная месть из-за бюрократии и некачественных бронежилетов.