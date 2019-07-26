"Полигон готовьте": у Порошенко ответили нападавшему на кортеж ветерану Азова

Виктория Сюмар готова проверить бронежилеты на полигоне / УНИАН

Народный депутат от Европейской солидарности Виктория Сюмар, которая прошла в Раду по списку партии под номером 16, ответила ветерану Азова Никите Макееву, запрыгнувшему на автомобиль экс-президента Петра Порошенко около здания Госбюро расследований.

"Да. В 2014 мы начали делать броник. Сами. Потому что удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили как заместителю секретаря СНБО, который знал, как сложно запустить производство" – написала она в Facebook.

Сюмар завила, что готова надеть свой бронежилет и публично его проверить.

"Полигон готовьте. Броник точно от 2014. Надеюсь не слабо? Вперед. Синяков не боюсь. Потому ваша Родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю", - заявила она.

Напомним, Макеев записал видеообращение, в котором заявил, что причиной нападения на кортеж Порошенко под ГБР была личная месть из-за бюрократии и некачественных бронежилетов.

Как ранее сообщалось, у здания ГБР на авто экс-президента Петра Порошенко вскочил ветеран полка Азов.