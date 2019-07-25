"Я хотел отомстить": ветеран Азова указал причину нападения на кортеж Порошенко

25 июля 2019, 23:42

Боец пообещал исполнить задуманное и все-таки добраться до экс-главы государства.

Одиссей хочет отомстить Порошенко за бюрократический ад / Фото: Facebook/Никита Айвазовский

Ветеран полка Азов Никита Макеев, который во время участия в боевых действиях на Донбассе получил позывной Одиссей, зависал видеообращение, в котором заявил, что причиной нападения на кортеж Порошенко под ГБР была личная месть.

"Я родом из Санкт-Петербурга. В 2014 году приехал воевать за независимость Украины. Сегодня, купив в темпе четыре бронежилета, три из которых мы с товарищами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко. Я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночку, который якобы воевал в Краматорске и испытал его.

Но так как его вооруженные титушки меня не пустили, угрожая оружием, мне ничего не оставалось сделать, как совершить то, что я сегодня совершил", - заявил Макеев в обращении в Facebook.

По словам ветерана, он пять лет воюет на Донбассе и борется с бюрократической несправедливостью в Украине, которую не захотел побороть Порошенко.

Макеев завил, что в будущем намерен все же встретиться с Порошенко и отдать ему бронежилет. Он подчеркнул отсутствие намерений о покушении на бывшего президента. Ветеран Азова добавил, что не для того пять лет рисковал жизнью на Донбассе, чтобы совершать преступления в мирном Киеве.

Мой позывной Одиссей. Я тот, кто сегодня "напал" на Порошенко. К сожалению, мне не удалось задать вопрос ему лично. Но, как видите, я ни от кого не прячусь, в отличие от трусливого Порошенко. Сегодняшний демарш моя личная позиция. В видео все объяснил детальнее

Опубликовано Никита Айвазовский Четверг, 25 июля 2019 г.

Как ранее сообщалось, у здания ГБР на авто экс-президента Петра Порошенко вскочил ветеран полка Азов.

Напомним, 25 июля Порошенко был в ГБР на допросе по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, экс-президент легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.

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