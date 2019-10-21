В Азове резко ответили конгрессменам США на обвинение в терроризме

Азов считает заявление американцев дезинформацией / sprotyv.info

Представители Азова назвали посягательством на суверенитет и информационной атакой требование 40 конгрессменов США о необходимости внесения полка в список террористических организаций.

Как отмечают на сайте представители формирования, полк является наиболее боеспособным и известным подразделений ВСУ, которое пользуется уважением миллионов украинцев в стране и за рубежом.

В Азове напомнили конгрессменам США, что именно они освобождали в 2014 году Мариуполь, в 2015-м осуществили успешное Павлополь-Широкинськое наступление, а сейчас доблестно несут службу на Светлодарской дуге. За это время солдаты полка нанесли агрессору невосполнимые потери.

Военнослужащие Азова уточнили, что полк в данным момент является частью Нацгвардии и подчиняется МВД.

Читайте такжеБойцы Азова четырех боевиков уничтожили, еще одного – взяли в плен"Приравнивая Азов до террористов, 40 членов Палаты Представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте", — сказано в документе.

Авторы сообщения настаивают, что доказательства связи Азова с террористом из Новой Зеландии отсутствуют. По их словам, в 2015-16 годах уже осуществлялись попытки распространения дезинформации, и в данный момент имеет место очередная информационная атака.

Напомним, полк Азов может в США попасть в перечень иностранных террористических организаций наряду с праворадикальной органазацией Nordic Resistance Movement (Нордическое движение сопротивления) из Швеции и National Action (Национальное действие) из Великобритании.