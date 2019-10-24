"Разгул экстремизма": в РФ вставили свои пять копеек о полке Азов

Анатолий Антонов не смог обойти стороной требование 40 американских конгрессменов признать украинский полк Азов террористами.
В Конгрессе США заговорили о том, чтобы признать украинский полк Азов террористические организацией. Данное заявление не обошел своим вниманием и посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, украинский "праворадикальный экстремизм" вышел за границы страны.
"Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины", - приводит слова дипломата пресс-служба посольства в Facebook.
Кроме того, он уверен, что полк Азов несет угрозу и эту опасность нельзя игнорировать
"Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют Азов и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится все сложнее", - подчеркнул Антонов.
Напомним, что ранее представители Азова прокомментировали требование 40 конгрессменов США о необходимости внесения полка в список террористических организаций.