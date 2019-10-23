Польская киноакадемия вручила награду Олегу Сенцову

Награду Олегу Сенцову вручил председатель киноакадемии Дариуш Яблонский. / Фото: Polskie Nagrody Filmowe ORŁY, Faceboook

Украинскому режиссеру, бывшему политзаключенному Кремля Олегу Сенцову, который планирует создать свою правозащитную организацию, вручили специальную награду Польской киноакадемии – Орла за Отвагу и несокрушимость.

Награду украинцу вручил председатель киноакадемии Дариуш Яблонский. Сенцов поблагодарил за награду, отметив, что свобода является наибольшей ценностью на земле. И чтобы ею обладать, нужно быть готовым заплатить всем, что имеешь, передает Укринформ.

Вице-маршал Сейма Малгожата Кидава-Блонская напомнила, что именно от Польской киноакадемии в мир пошел сигнал о необходимости поддержки Сенцова и украинских политзаключенных, а Сейм принял специальную резолюцию по этому поводу.

Олег Сенцов / Фото Polskie Nagrody Filmowe ORŁY, Faceboook

Напомним, Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards. Она была основана в 2018 году по инициативе гражданского общества под эгидой Фонда гуманитарного развития Украины. В свою очередь, Европарламент присудил режиссеру премию Сахарова в конце октября 2018 года. Кроме того, стало известно, что бывший путинский пленник Сенцов будет выдвинут на "Нобелевскую премию мира".