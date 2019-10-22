"Скоро я всем надоем": Сенцов планирует создать правозащитную организацию

Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards / УНИАН

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который ранее неожиданно назвал украинцев и россиян родственными народами, заявил о создании общественной организации.

Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards. Она была основана в 2018 году по инициативе гражданского общества под эгидой Фонда гуманитарного развития Украины. После церемонии вручения премии, которая состоялась в Украинском доме, Сенцов заявил, что кроме личной жизни для него важными являются общественная деятельность и творчество.

"Я снимаю о том, что мне интересно, то, что внутри меня. А общественная деятельность - это внешнее, то, что нужно для страны, для ребят, которые в в тюрьме. Вот этим я занимаюсь", - цитирует Сенцова Укринформ.

По словам режиссера, общественной деятельностью надо заниматься на профессиональном уровне.

"Сейчас такое время, я везде катаюсь, всем интересен, но это продлится недолго, полгода максимум. Потом я всем надоем, и надо делать это более профессионально", - сказал режиссер.

Читайте также"Когда Каин убил Авеля": Сенцов объяснился насчет "братьев из Мордора"В связи с этим Сенцов решил создать общественную организацию, которая будет заниматься правозащитной и культурной деятельностью. Режиссер не исключает, что будет создан отдельный фонд для функционирования этой организации.

"Может, я даже назову его своим именем, чтобы скорее собрать деньги", - добавил бывший политзаключенный Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце ноября бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов приедет в Европейский парламент. Там он выступит в Совете по иностранным делам.

Как известно, Олег Сенцов вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой. Европарламент присудил режиссеру премию Сахарова в конце октября 2018 года.