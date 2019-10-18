Журналист анонсировал приезд Сенцова в Европарламент: названы дата и цель

Олег Сенцов 25 ноября приедет в Европарламент, сообщил журналист / УНИАН

В четверг, 17 октября, было принято решение, что бывший узник Кремля - режиссер Олег Сенцов в ноябре приедет в Европейский парламент.

Сенцов приедет в Европарламент в понедельник, 25 ноября, написал в своем аккаунте в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По данным журналиста, цель приезда режиссера в ЕС - выступление в Совете по иностранным делам.

"…Сенцов приедет в Европарламент, чтобы выступить в Совете по иностранным делам в понедельник, 25 ноября…", - сообщил Йозвяк.

Корреспондент полагает, что позже, но на той же неделе, режиссеру на пленарном заседании Европарламента вручат премию Сахарова.

Напомним, Олег Сенцов вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой. Европарламент присудил режиссеру премию Сахарова в конце октября 2018 года.