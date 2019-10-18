"По сути, братья": Сенцов сделал неожиданное заявление о россиянах

Олег Сенцов считает, что россияне "безразличны к происходящему в стране" / Фото krymr.com

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого в России обвиняли в терроризме и незаконно засудили к 20 годам лишения свободы, рассказал, чем отличаются украинцы и россияне, и заявил, что они являются родственными народами.

По мнению Сенцова, между украинцами и россиянами существует конфликт мировоззрений.

"С одной стороны, это те, кто хочет жить по цивилизованным, европейским принципам (украинцы, - ред.), а другие хотят жить в Советском Союзе (россияне, - ред,)", - сказал режиссер в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

В то же время Сенцов назвал украинцев и россиян "по сути, братьями". Он считает, что между двумя народами мало различий, однако, у них разное отношение к действиям своих властей. В частности, Сенцов рассказал, что во время Евромайдана в Украине думал, что "путинская система с ее беззаконием и варварством скоро рухнет", но в России понял, что россияне "безразличны к происходящему в стране". Граждане РФ после 20 лет правления Владимира Путина "не поняли, что он может быть проблемой", добавил режиссер.

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Напомним, 25 ноября бывший узник Кремля - режиссер Олег Сенцов - приедет в Европейский парламент. Цель приезда режиссера в ЕС - выступление в Совете по иностранным делам. Как известно, Олег Сенцов вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой. Европарламент присудил режиссеру премию Сахарова в конце октября 2018 года.