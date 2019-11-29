У Путина рассказали, чего не стоит ждать от "нормандской встречи" в Париже

Дмитрий Песков / УНИАН

Всем сторонам не нужно завышать ожиданий от будущей встречи в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.

С таким заявлением выступил Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщает портал Интерфакс. "Давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в нормандском формате. Вместе с тем есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - заявил он.

По мнению Пескова, вышеуказанный закон и его возможное продление является достаточно важным вопросом.

"Закон об особом статусе - составная часть Минских договоренностей. Решение дрейфовать в сторону какого-то одного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - подчеркнул спикер Путина.

Напомним, ранее Дмитрий Песков съехидничал о разграблении украинских военных кораблей россиянами, а также оценил "слив" информации о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.