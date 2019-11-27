Унитазы не трогали: Песков съехидничал о разграблении украинских кораблей

Дмитрий Песков / Reuters

В Кремле уточнили, обсуждал ли президент Украины Владимир Зеленский во время беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос возвращения украденных с украинских кораблей унитазов. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры коснулись только демонтированного вооружениями и оборудования.

"Нет, вопрос сантехники не поднимался. Тема затрагивалась, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего", - цитирует пресс-секретаря Путина УНИАН.

При этом он заверил, что не знает деталей относительно даты возврата вооружения и оборудования, снятого с захваченных украинских кораблей.

"Осуществляются соответствующие контакты, поэтому деталями я не располагаю, поэтому не могу ответить на ваш вопрос", - подытожил Песков.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Москва вернет все, что исчезло с кораблей.