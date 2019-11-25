Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: что обсуждали

Путин Зеленский / ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе разговора стороны обсудили возвращение захваченных РФ в Керченском проливе в 2018 году украинских кораблей.

"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины в Facebook.

Кроме того, Зеленский Путин коснулись вопроса переговоров по транзиту газа через Украину.

Данную информацию подтвердили и российские СМИ. Отмечается, что лидеры также обговорили возобновление прямых поставок газа из России в Украину. По завершению разговора стороны заявили о намерении продолжать контакты.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с оборудованием, украденным с захваченных в Керченском проливе в 2018 году кораблями.