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"Обратимся к РФ": Зеленский рассказал о судьбе украденного с кораблей оборудования

25 ноября 2019, 19:08

Президент Украины уверен, что стоит только обратиться к москве со списком пропавшего.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник. 25 ноября, записал новое видеообращение к украинцам. В этот раз глава украинского государства рассказал о ситуации с захваченными в Керченском проливе в 2018 году кораблями.

По словам Зеленского, на возвращенных Россией кораблях Никополь, Бердянск и Яны Капу нет некоторого оборудования. Украинский президент заверил, что Москва вернет все, что исчезло с кораблей.

"Но как я и обещал, появятся списки чего нет. Мы обратимся к России - она нам это вернет", - заявил глава украинского государства.

Кроме того, он заверил, что через три месяца военные катера все равно будут готовы.

 

Напомним, что ранее адвокат украинских моряков Николай Полозов рассказал, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных Россией кораблях "сгнили из-за сырости".

Россия вооружение видео Владимир Зеленский корабли
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