В РФ нашли новое оправдание пропаже вещей с захваченных кораблей

Вещи украинских моряков на захваченных кораблях якобы сгнили от сырости, заявили в РФ.
Некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных Россией кораблях "сгнили из-за сырости", заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов.
По его словам, именно такую версию ему озвучили следователи РФ, которые занимались делом украинских моряков, захваченных в плен со стрельбой и тараном в Керченском проливе.
"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания – корабли были без присмотра – часть вещей, которые там остались, были очень сильно повреждены... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал Полозов в интервью ObozTV.
Читайте такжеВ МИД обвинили РФ: после возвращения кораблей не выполнила приказ трибуналаОн пояснил, что захваченные украинские корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра в аннексированной Керчи.
"Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так и стояли", - отметил адвокат.
Полозов напомнил, что среди официально изъятых вещей – все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флеш-накопители моряков и радионавигационное оборудование.
"Там американская система установлена. На мой взгляд, она может представлять интерес для российских военных. То есть это уже область промышленной или военной разведки", – добавил Полозов.
Читайте такжеВ РФ объяснили, почему не вернули оружие и боеприпасы с украинских кораблей
Напомним, ранее в РФ признали, что украли с украинских кораблей боекомплект, автоматы, пистолеты и боеприпасы.