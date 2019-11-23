В РФ нашли новое оправдание пропаже вещей с захваченных кораблей

РФ вернула Украине захваченные бронекатера / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных Россией кораблях "сгнили из-за сырости", заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

По его словам, именно такую версию ему озвучили следователи РФ, которые занимались делом украинских моряков, захваченных в плен со стрельбой и тараном в Керченском проливе.

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания – корабли были без присмотра – часть вещей, которые там остались, были очень сильно повреждены... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал Полозов в интервью ObozTV.

Читайте такжеВ МИД обвинили РФ: после возвращения кораблей не выполнила приказ трибуналаОн пояснил, что захваченные украинские корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра в аннексированной Керчи.

"Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так и стояли", - отметил адвокат.

Полозов напомнил, что среди официально изъятых вещей – все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флеш-накопители моряков и радионавигационное оборудование.

"Там американская система установлена. На мой взгляд, она может представлять интерес для российских военных. То есть это уже область промышленной или военной разведки", – добавил Полозов.

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Напомним, ранее в РФ признали, что украли с украинских кораблей боекомплект, автоматы, пистолеты и боеприпасы.