В РФ рассказали, что "свистнули" с возвращенных Украине кораблей

Украинский представитель подписал акт о приемке возвращенных кораблей.
На артиллерийских катерах Бердянск и Никополь, а также буксире Яны Капу, которые Россия вернула Украине, находилось штатное вооружение, сообщил источник, знакомый с процессом передачи.
По его данным, корабли были также отремонтированы и отмыты, на кораблях поменяли шторки в ванных комнатах, а в прачечной постирали оставленную одежду и обмундирование, передает Интерфакс.
"Изъят только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы", - пояснил источник агентства.
Также отмечается, что акт о приемке украинских судов подписал тот командир, который отдавал им приказ на выход в море во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Напомним, ранее стало известно, что РФ украла с украинских кораблей.