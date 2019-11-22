В РФ рассказали, что "свистнули" с возвращенных Украине кораблей

РФ вернула Украине захваченные катера Бердянск и Никополь / @navy.mil.gov.ua

На артиллерийских катерах Бердянск и Никополь, а также буксире Яны Капу, которые Россия вернула Украине, находилось штатное вооружение, сообщил источник, знакомый с процессом передачи.

По его данным, корабли были также отремонтированы и отмыты, на кораблях поменяли шторки в ванных комнатах, а в прачечной постирали оставленную одежду и обмундирование, передает Интерфакс.

"Изъят только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы", - пояснил источник агентства.

Также отмечается, что акт о приемке украинских судов подписал тот командир, который отдавал им приказ на выход в море во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Напомним, ранее стало известно, что РФ украла с украинских кораблей.