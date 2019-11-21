От оружия до фекальной системы: стало известно, что РФ умыкнула с украинских кораблей

На кораблях, которые Россия передала Украине, отсутствует целый ряд комплектующих и деталей, включая бытовые приборы и сантехника.

Как рассказал бывший военный прокурор Анатолий Матиос, 20 ноября военные прокуроры осмотрели и зафиксировали, во что превратились украинские корабли после их захвата Россией.

При этом Матиос в своем Facebook опубликовал перечень того, что пропало с кораблей после их захвата РФ.

В частности, оружие и боеприпасы отсутствуют в полном объеме, как и документация. С кораблей исчезло оборудование для радиосвязи, в частности станция космической связи IRIDIUM. Прихватили себе россияне надувную лодку с мотором, блоки аппаратуры распознавания. Не побрезговали захватчики умыкнуть и огнетушители, фонари, аварийный буй, аккумуляторные, батареи, камбузную плиту, унитаз и даже розетки с плафонами.

Читайте такжеЗеленский в Очакове рассказал, что обещал взамен на возвращение Украине кораблейКроме того, на кораблях повреждены гидро-пневмоаккумуляторы стопора валолинии.

На катере Бердянск пробиты ходовая рубка и гальюн, машинное отделение, поврежден левый двигатель, главный распределительный щит электроэнергии разобран, разбита система распознавания.

На буксире Яны Капу все приборы в ходовой рубке вскрыты и разбиты, универсальная система водяной защиты частично разобрана, отсутствует кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны, топливная арматура ГД №1 - частично отсутствует, разобрана топливная система, в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором, фальшборт частично разрушен, часть мачты частично отсутствует.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина будет требовать от РФ вернуть оборудование и вооружения, которых не хватает на возвращенных военных кораблях.

Об этом он сообщил журналистам в Очакове Николаевской области после осмотра возвращенных в Украину трех захваченных в 2018 году Россией украинских кораблей.

По словам президента, на корабле нет части оборудования и вооружения.

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"Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - подчеркнул он.

В свою очередь Федеральная служба безопасности России заявила, что военные корабли были переданы Украине на этой неделе в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской", - сказано в сообщении ФСБ.

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Напомним, 20 ноября Министерство обороны Украины отрапортовало о том, что встретило захваченные Россией военно-морские суда Никополь, Бердянск и Яны Капу. По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, украинские корабли, которые вернула Российская Федерация, находятся в ужасном состоянии, суда не способны самостоятельно передвигаться.