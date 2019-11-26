Песков оценил "слив" информации о возможной встрече Путина и Трампа

Куклы Владимира Путина и Дональда Трампа / Reuters

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прореагировал на заявление источника из дипломатических кругов о вероятной в ближайшем будущем встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство РИА "Новости". По словам Пескова, в Кремле отсутствует скептицизм по поводу проведения встречи Путина и Трампа.

До этого источник в дипломатических кругах заявил, что Москва скептически относится к встрече двух президентов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп публично заявлял о том, что готов принять приглашение Владимира Путина о посещении Москву 9 мая 2020-го - на парад по случаю Дня Победы.