Песков оценил "слив" информации о возможной встрече Путина и Трампа

По мнению Дмитрия Пескова, лишний скептицизм по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа отсутствует.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков прореагировал на заявление источника из дипломатических кругов о вероятной в ближайшем будущем встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Соответствующее сообщение опубликовало агентство РИА "Новости". По словам Пескова, в Кремле отсутствует скептицизм по поводу проведения встречи Путина и Трампа.
До этого источник в дипломатических кругах заявил, что Москва скептически относится к встрече двух президентов.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп публично заявлял о том, что готов принять приглашение Владимира Путина о посещении Москву 9 мая 2020-го - на парад по случаю Дня Победы.