"Важное дело": Трамп собрался к Путину на парад 9 мая

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп неожиданно прокомментировал приглашение российского коллеги Владимира Путина посетит Москву 9 мая 2020 года, которое получил еще на саммите в Осаке. По словам американского лидера, он бы хотел воспользоваться приглашением.

"Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом (визите в Москву, - ред.) подумаю. Президент Путин пригласил меня. Это очень важное дело: празднование окончания войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение", - цитирует Трампа ТАСС.

При этом он напомнил, что 9 мая выпадает на разгар избирательной компании в США. Нового президента американцы будут избирать 3 ноября 2020 года, а Трамп намерен снова баллотироваться.

"Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать, если смогу", - подытожил американский лидер.

Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить с Россией новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.