Трамп надумал заключить сделку с Путиным - СМИ

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.

В частности, американский лидер прокомментировал предстоящее в начале 2021 года истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

"Мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще", - сказал Трамп журналисту российского ТАСС.

"Мы сейчас работаем над контролем над вооружениями. Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией", - добавил президент США.

Глава Белого дома считает, что Россия и Китай хотели бы заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями, в частности, когда дело касается ядерного оружия.

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Напомним, 2 августа Россия и США официально подтвердили, что договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.

Как известно, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года. Он считался центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США. Он долгое время сдерживал гонку вооружений между двумя странами.