Песков сказал, получил ли Путин поздравления от Зеленского и Трампа

Поздравления по дипломатическим каналам могут приходить с задержкой, сообщил спикер Путина.
В понедельник, 7 октября - в день рождения президента России Владимира Путина - в Кремль не поступали поздравления от украинского и американского лидеров - Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
По дипломатическим каналам поздравления могут приходить с задержкой, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков журналистам, пишет УНИАН.
"До конца дня (7 октября - Ред.) я не видел среди приветствий поступивших каких-либо посланий от Трампа или Зеленского", - заявил спикер.
Напомним, 7 октября 2019 года Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Дмитрий Песков говорил, что Путин с 10 часов утра принимал поздравления от своих зарубежных коллег. Также пресс-секретарь сообщил, что российский президент отмечал день рождения с родными и друзьями.