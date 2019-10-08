Песков сказал, получил ли Путин поздравления от Зеленского и Трампа

В понедельник в Кремль не поступало поздравление Владимира Зеленского для Владимира Путина, сообщил Дмитрий Песков / Reuters

В понедельник, 7 октября - в день рождения президента России Владимира Путина - в Кремль не поступали поздравления от украинского и американского лидеров - Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

По дипломатическим каналам поздравления могут приходить с задержкой, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков журналистам, пишет УНИАН.

"До конца дня (7 октября - Ред.) я не видел среди приветствий поступивших каких-либо посланий от Трампа или Зеленского", - заявил спикер.

Напомним, 7 октября 2019 года Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Дмитрий Песков говорил, что Путин с 10 часов утра принимал поздравления от своих зарубежных коллег. Также пресс-секретарь сообщил, что российский президент отмечал день рождения с родными и друзьями.