Песков похвастался, где и с кем празднует день рождения Путин

Путин празднует день рождения в веселой компании – Песков / ТАСС/Никольский Алексей

Владимир Путин празднует свой день рождения. Президенту России сегодня, 7 октября, исполнилось 67 лет.

"Он с родными и с друзьями встречает этот для него праздничный день", – цитирует RT его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Обобщенную информацию о ходе празднования он пообещал дать после обеда.

"…сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег", — уточнил Песков.

Читайте также"Еще на годик ближе к вечному аду": "старого" Путина в Сети поздравили с Днем рожденияПо его словам, с утра Путину уже успели позвонить 10 лидеров других стран, которые не только поздравляли его с днем рождения, но и обсудили некие рабочие вопросы.

В частности, российские СМИ уже сообщали о звонках глав Беларуси, Армении и Молдовы.

Напомним, в свой день рождения Путин поехал в тайгу за грибами. В Сети появилось видео, как Владимир Путин собирает грибы и бруснику.

Также в день рождения главы РФ астролог сделал жуткий прогноз для Путина. Российский президент может разбиться на самолете или его могут убить.

"Велика вероятность, что Путин уйдет от той женщины, с которой живет сейчас (все знают, кто это) и найдет себе новую пассию. Поскольку в его гороскопе на целый год Марс в соединении с Венерой, что сулит появление в его жизни новой девушки", – объяснил эксперт.