"Еле движется дед Кабай": в свой день рождения Путин поехал в тайгу за грибами

Владимир Путин с палкой на горе в Сибири / скриншот

7 октября российский президент Владимир Путин отмечает свой день рождения – сегодня хозяину Кремля исполняется 67 лет. В полночь российские СМИ опубликовали минутный ролик о том, как Путин поехал отдыхать в сибирскую тайгу и прогулялся возле реки Енисей.

Ролик начинается словами Путина: "Забрались за облака... Почти 2000 метров...". Далее следуют кадры, как Путин, держа в руке палку, взбирается по горе. Потом они вместе с министром обороны Сергеем Шойгу собирают грибы, шишки и бруснику. Также на одном из кадров видно, что Путин и Шойгу организовали пикник на природе.

В Сети иронично отнеслись в видео отчету Путина в свой день рождения.

"А че он ходит как будто в штаны наложил?", - прокомментировал Алексей Морозов.

"На Волоколамский свалке тоже неплохо", - добавил пользователь с ником "бумбараш".

"Мудозвона дневного - сказочного как обычно в СЗАО Москвы сняли? Типа он в Сибири...", - добавил Karabas.

"А где тайга ??? Сгорела или сперли ? Там, видать, все бруснику топором собирают", - добавил пользователь с ником Koto Baza.

"Что-то еле движется дед Кабай", - Natali A.

Напомним, в августе Сибирь накрыли масштабные лесные пожары. Огонь охватил 3 миллиона гектаров. Тайгу не тушили из-за отсутствия средств. Сообщалось, что огненная стихия уничтожила в Сибири 80 процентов потомства хищных птиц.