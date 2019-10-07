7 октября – личный праздник Путина и Феклов день с его запретами для женщин

Что нельзя делать женщинам 7 октября, а что нужно, выяснил Главред.
7 октября 2019 – праздник медиков. В этот понедельник мировое сообщество отмечает Международный день врача 2019.
Подробнее читайте в нашем материале День врача 2019: поздравления врачу в прозе, стихах и открытках.
Также отмечается Всемирный день архитектуры, а Россия кутит по поводу Дня образования штабных подразделений МВД РФ. Впрочем, у России есть и больший повод, чтоб выпить. Сегодня 67 лет исполняется практически бессменному лидеру РФ последних десятилетий Владимиру Путину.
В Австралии – День труда, а в Армении – День библиотекаря.
Праздник двойной девятки – Чунъян – 7-го числа отмечает Китай. У китайцев такой день считается очень счастливым.
По народному календарю, 7 октября – день Феклы Запрядальницы.
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7 октября: праздник православный
Церковный праздник 7 октября установлен как дань памяти память первомученицы равноапостольной Фёклы Иконийской.
Также идет празднование Мирожской иконы Божьей Матери.
Поста нет.
7 октября: приметы
Считалось, что продолжительность дня с этих суток резко шла убыль, а вот ночи – наоборот.
Приметы 7 октября на погоду:
- гром в этот день – к бесснежной, мягкой и короткой зиме;
- желуди уродили – к теплой зиме и хлебному лету;
- рябина уродила – к зиме студеной;
- если взошло солнце быстро и ярко светит – к смене погоды.
7 октября: что нельзя делать, а что нужно
В этот день в последний день ходили в лес по грибы-боровики. Шли лишь взрослые, без детей и сначала перекрестившись.
Хозяйки заканчивали убирать с грядок свеклу. И борщ со свеколкой был непременным блюдом на столе в этот день.
Женщины старались хоть немного попрясть в этот день (отсюда и название праздника – Феклой-Запрядальница): считалось, что тогда весь год домашние дела будут спориться и огнем в руках гореть.
К тому же в народе бытовала поговорка: "Все, что на Феклу завяжешь — опосля уже не развязать". Поэтому в Феклов день часто играют свадьбы, чтобы брак был крепким, долгим и счастливым.
Сам день тоже старались провести весело, с песнями и за добрыми делами – чтоб потом весь год был веселым и славным.
Было и специальное гадание на Феклу. Незамужние девицы пекли калач и несли его в баню. После чего ждали, каким будет прикосновение к их руке: если холодом по руке пахнуло – посватает бедный, теплом – ждали сватов от богача, а если ни холода, ни жара не чувствовала – то предстояло еще год в девках проходить.
7 октября: именины
День ангела сегодня справляют Андрей, Василий, Виталий и Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Степан и Спиридон, а также Фекла.
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7 октября: кто родился
7 октября родились такие знаменитости:
- 1885 — датский физик, лауреат Нобелевской премии Нильс Бор.
- 1900 — один из главных политических и военных деятелей Третьего рейха Генрих Гиммлер.
- 1949 — российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова.
- 1952 — президент России Владимир Путин.
- 1967 — американская певица и автор песен, актриса Тони Брэкстон.
- 1968 — вокалист британской группы Radiohead Том Йорк.
- 1982 — российская певица, актриса Анастасия Стоцкая.