7 октября – личный праздник Путина и Феклов день с его запретами для женщин

7 октября – личный праздник Путина и Феклов день с его запретами / Униан

7 октября 2019 – праздник медиков. В этот понедельник мировое сообщество отмечает Международный день врача 2019.

Подробнее читайте в нашем материале День врача 2019: поздравления врачу в прозе, стихах и открытках.

Также отмечается Всемирный день архитектуры, а Россия кутит по поводу Дня образования штабных подразделений МВД РФ. Впрочем, у России есть и больший повод, чтоб выпить. Сегодня 67 лет исполняется практически бессменному лидеру РФ последних десятилетий Владимиру Путину.

В Австралии – День труда, а в Армении – День библиотекаря.

Праздник двойной девятки – Чунъян – 7-го числа отмечает Китай. У китайцев такой день считается очень счастливым.

По народному календарю, 7 октября – день Феклы Запрядальницы.

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7 октября: праздник православный

Церковный праздник 7 октября установлен как дань памяти память первомученицы равноапостольной Фёклы Иконийской.

Также идет празднование Мирожской иконы Божьей Матери.

Поста нет.

7 октября: приметы

Считалось, что продолжительность дня с этих суток резко шла убыль, а вот ночи – наоборот.

Приметы 7 октября на погоду:

гром в этот день – к бесснежной, мягкой и короткой зиме;

желуди уродили – к теплой зиме и хлебному лету;

рябина уродила – к зиме студеной;

если взошло солнце быстро и ярко светит – к смене погоды.

7 октября: что нельзя делать, а что нужно

В этот день в последний день ходили в лес по грибы-боровики. Шли лишь взрослые, без детей и сначала перекрестившись.

Хозяйки заканчивали убирать с грядок свеклу. И борщ со свеколкой был непременным блюдом на столе в этот день.

Женщины старались хоть немного попрясть в этот день (отсюда и название праздника – Феклой-Запрядальница): считалось, что тогда весь год домашние дела будут спориться и огнем в руках гореть.

К тому же в народе бытовала поговорка: "Все, что на Феклу завяжешь — опосля уже не развязать". Поэтому в Феклов день часто играют свадьбы, чтобы брак был крепким, долгим и счастливым.

Сам день тоже старались провести весело, с песнями и за добрыми делами – чтоб потом весь год был веселым и славным.

Было и специальное гадание на Феклу. Незамужние девицы пекли калач и несли его в баню. После чего ждали, каким будет прикосновение к их руке: если холодом по руке пахнуло – посватает бедный, теплом – ждали сватов от богача, а если ни холода, ни жара не чувствовала – то предстояло еще год в девках проходить.

7 октября: именины

День ангела сегодня справляют Андрей, Василий, Виталий и Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Степан и Спиридон, а также Фекла.

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7 октября: кто родился

7 октября родились такие знаменитости: