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День врача 2019: поздравления врачу в прозе, стихах и открытках

7 октября 2019, 05:08

Прикольные поздравления с Днем врача на словах и в картинках подобрал Главред на их профессиональный праздник 7 октября 2019.

  • Международный день врача – поздравления-открытки Соцсети
  • Международный день врача – поздравления-открытки Соцсети
  • Международный день врача – поздравления-открытки Соцсети
  • Международный день врача – поздравления-открытки Соцсети
  • Международный день врача – поздравления-открытки Соцсети
  • Международный день врача – поздравления-открытки Соцсети
  • Международный день врача – поздравления-открытки Соцсети
  • Международный день врача – поздравления-открытки Соцсети
  • Международный день врача – поздравления-открытки Соцсети

Международный день врача (или, как вариант, Всемирный день врача) мир празднует в первый понедельник октября. Так что Международный день врача отмечается 7 октября.

Это еще один повод для поздравления врачам с профессиональным праздником, хотя День медика в Украине был еще летом. Но красивых пожеланий врачам много не бывает – так что Главред подобрал новые душевные поздравления врачу в прозе, стихах, смс и в картинках.

Международный день врача: поздравления в прозе

Сердечно поздравляю с Международным днем врача. Желаю понимающих и благодарных людей на жизненном пути, высоких достижений и больших успехов в деятельности, личного благополучия и счастья, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, уважения и замечательного настроения.

***

Читайте такжеДороги, минималка и медицина: что интересного в бюджете на 2020 годТы с легкостью лечишь, обретя в этом свое призвание и, пожалуй, я не знаю лекаря лучше! Поздравляю с Днем врача! Будь в числе лучших представителей своего ремесла, пусть пациенты встречаются тебе не больше одного раза, а в личной жизни все будет так замечательно, чтобы нельзя было и желать большего счастья, настоящей любви и удачи!

***

С профессиональным праздником вас, дорогие наши врачи! Пусть беда вас обходит стороной, здоровье будет крепким, а удача не отходит от вас ни на шаг!

***

Сегодня Международный день врача — профессии почетной и важной. Долгой, счастливой и здоровой жизни вам! Всегда желаем избавлять пациентов от болезней, пусть знания ваши множатся, а труд ваш приносит только радость. Примите поздравление, дорогие врачи, низкий поклон вам!

Красивые поздравления врачу в стихах

Спасибо вам, что сердце бьется!

Спасибо, что играет кровь!

Пусть все вам в жизни удается,

А в ней присутствуют любовь,

Здоровье, счастье, смех и радость!

Для сердца так они важны!

Желаем, чтоб оно стучало!

И помните: вы нам нужны!

***

Поздравляем с профессией важною

Всех, кто клятву на всю жизнь давал.

Кто связал жизнь с дорогой отважною,

Кто в себе Гиппократа искал.

Часто жизни вы наши спасаете -

Жизнь чужая дороже своей.

Никогда вы надежд не теряете,

Доброта ваша лечит людей.

Людям в белых халатах поклон земной,

Вы, поверьте, нам очень нужны.

Пусть царит в ваших душах всегда покой,

По ночам снятся светлые сны.

***

День в календаре отмечен,

Международный день врача,

И этот праздник будет вечен,

От нас вам почесть, похвала,

За ваши все дела благие,

За вашу помощь, доброту,

Просто за то, что вы такие,

За всю заботу, теплоту!

***

Вы дарите здоровье очень многим, –

Ведь мало кто ни разу не болел,

И вы, врачи, для нас как будто боги,

Но, к счастью, не на небе – на земле,

Спасибо вам за то, что нас спасая,

Вы трудитесь без отдыха и сна,

Пусть ваш энтузиазм не угасает

И пусть в душе всегда цветет весна!

***

С международным днем врача

Я вас сегодня поздравляю,

Служить профессии своей

Самоотверженно желаю.

Пусть будут силы и терпение

Болезням дать суровый бой,

Ведь воином здоровья сильным

Доверено самой судьбой.

Желаю вам добра и счастья,

Чтоб радость вам несла семья,

Тепло дарить всем пациентам

Желаю вам душевно я.

Короткое поздравление врачу в смс

Любимый мой в халате белом,

С днем медика тебя, родной!

Ты сильный, добрый, смелый,

И так спокойно мне с тобой!

***

Врачи — люди с большим сердцем, стойкой выдержкой, светлой головой и всегда благими целями трудятся, как пчелы в белых халатах! Этот профессиональный праздник напоминает, сколько благодарности и добрых пожеланий они заслуживают!

***

Мы ждали множество ночей

Международный день врачей!

И вот он наступил! Ура!

Здоровья, радости, добра!

Удачи вам во всем и всюду,

Пусть благодарны будут люди!

И пусть поменьше в нашем веке,

Болеют в мире человеки.

***

Мы врачей за все благодарим,

Ваш труд для нас необходим.

Спасибо Вам, что жизни вы спасаете,

И что в любой беде нас не бросаете.

***

Сегодня славят докторов,

Ответственных спасителей.

Как можно больше теплых слов

Скажите для целителей,

Они, бесспорно, нам нужны,

Их помощь и забота.

Они всегда для нас важны,

Они и их работа.

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