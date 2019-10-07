День врача 2019: поздравления врачу в прозе, стихах и открытках

Прикольные поздравления с Днем врача на словах и в картинках подобрал Главред на их профессиональный праздник 7 октября 2019.
Международный день врача (или, как вариант, Всемирный день врача) мир празднует в первый понедельник октября. Так что Международный день врача отмечается 7 октября.
Это еще один повод для поздравления врачам с профессиональным праздником, хотя День медика в Украине был еще летом. Но красивых пожеланий врачам много не бывает – так что Главред подобрал новые душевные поздравления врачу в прозе, стихах, смс и в картинках.
Международный день врача: поздравления в прозе
Сердечно поздравляю с Международным днем врача. Желаю понимающих и благодарных людей на жизненном пути, высоких достижений и больших успехов в деятельности, личного благополучия и счастья, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, уважения и замечательного настроения.
***
Читайте такжеДороги, минималка и медицина: что интересного в бюджете на 2020 годТы с легкостью лечишь, обретя в этом свое призвание и, пожалуй, я не знаю лекаря лучше! Поздравляю с Днем врача! Будь в числе лучших представителей своего ремесла, пусть пациенты встречаются тебе не больше одного раза, а в личной жизни все будет так замечательно, чтобы нельзя было и желать большего счастья, настоящей любви и удачи!
***
С профессиональным праздником вас, дорогие наши врачи! Пусть беда вас обходит стороной, здоровье будет крепким, а удача не отходит от вас ни на шаг!
***
Сегодня Международный день врача — профессии почетной и важной. Долгой, счастливой и здоровой жизни вам! Всегда желаем избавлять пациентов от болезней, пусть знания ваши множатся, а труд ваш приносит только радость. Примите поздравление, дорогие врачи, низкий поклон вам!
Красивые поздравления врачу в стихах
Спасибо вам, что сердце бьется!
Спасибо, что играет кровь!
Пусть все вам в жизни удается,
А в ней присутствуют любовь,
Здоровье, счастье, смех и радость!
Для сердца так они важны!
Желаем, чтоб оно стучало!
И помните: вы нам нужны!
***
Поздравляем с профессией важною
Всех, кто клятву на всю жизнь давал.
Кто связал жизнь с дорогой отважною,
Кто в себе Гиппократа искал.
Часто жизни вы наши спасаете -
Жизнь чужая дороже своей.
Никогда вы надежд не теряете,
Доброта ваша лечит людей.
Людям в белых халатах поклон земной,
Вы, поверьте, нам очень нужны.
Пусть царит в ваших душах всегда покой,
По ночам снятся светлые сны.
***
День в календаре отмечен,
Международный день врача,
И этот праздник будет вечен,
От нас вам почесть, похвала,
За ваши все дела благие,
За вашу помощь, доброту,
Просто за то, что вы такие,
За всю заботу, теплоту!
***
Вы дарите здоровье очень многим, –
Ведь мало кто ни разу не болел,
И вы, врачи, для нас как будто боги,
Но, к счастью, не на небе – на земле,
Спасибо вам за то, что нас спасая,
Вы трудитесь без отдыха и сна,
Пусть ваш энтузиазм не угасает
И пусть в душе всегда цветет весна!
***
С международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю,
Служить профессии своей
Самоотверженно желаю.
Пусть будут силы и терпение
Болезням дать суровый бой,
Ведь воином здоровья сильным
Доверено самой судьбой.
Желаю вам добра и счастья,
Чтоб радость вам несла семья,
Тепло дарить всем пациентам
Желаю вам душевно я.
Короткое поздравление врачу в смс
Любимый мой в халате белом,
С днем медика тебя, родной!
Ты сильный, добрый, смелый,
И так спокойно мне с тобой!
***
Врачи — люди с большим сердцем, стойкой выдержкой, светлой головой и всегда благими целями трудятся, как пчелы в белых халатах! Этот профессиональный праздник напоминает, сколько благодарности и добрых пожеланий они заслуживают!
***
Мы ждали множество ночей
Международный день врачей!
И вот он наступил! Ура!
Здоровья, радости, добра!
Удачи вам во всем и всюду,
Пусть благодарны будут люди!
И пусть поменьше в нашем веке,
Болеют в мире человеки.
***
Мы врачей за все благодарим,
Ваш труд для нас необходим.
Спасибо Вам, что жизни вы спасаете,
И что в любой беде нас не бросаете.
***
Сегодня славят докторов,
Ответственных спасителей.
Как можно больше теплых слов
Скажите для целителей,
Они, бесспорно, нам нужны,
Их помощь и забота.
Они всегда для нас важны,
Они и их работа.