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День врача 2020 – поздравления врачу в прозе, стихах, смс и картинках

5 октября 2020, 05:21

Прикольные поздравления с Днем врача – в прозе своими словами, стихи и короткие смс, а также картинки и гифки с Днем врача – в материале Главреда.

Международный день врача - поздравления с Днем врача прикольные и короткие
Международный день врача - поздравления с Днем врача прикольные и короткие

Международный день врача (еще говорят: Всемирный день врача) отмечается всегда в первый понедельник октября. Поэтому 5 октября праздник в 2020 году посвящен эскулапам, которые спасают наши жизни и здоровье.

Поздравления с Днем врача в этот день получают все доктора: можно смело слать слова благодарности хоть стоматологу (хотя у него есть индивидуальный праздник), хоть поздравление врачу-реаниматологу.

День врача в Украине отгуляли еще летом – но в этот понедельник есть повод еще раз подарить прикольные поздравления с Днем врача или просто короткое поздравление врачу.

Прикольные поздравления с Днем врача – в прозе своими словами, стихи и короткие смс, а также картинки и гифки с Днем врача – собрал Главред к празднику 5 октября.

День лікаря 2020 – привітання українською мовою

Поздравления с Днем врача в прозе, стихи и смс

Официальное поздравление с Днем врача:

Поздравляю с Международным днем врача! От чистого сердца желаю не только спасать здоровье людей, но и беречь свое, желаю деятельности без помех, уважения, востребованности, благодарности окружающих, личного благополучия и счастья, достатка и любви. Желаю, чтобы даже в самых трудных ситуациях всегда находился выход и решение любой проблемы.

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***

Врач – профессия такая:

Помогать, лечить, спасать.

В этом деле нету края,

Врач – наш ангел, друг и мать.

Врач умеет все поправить:

Насморк, душу и нарыв.

В этот день врачей поздравить

Это первый наш порыв!

***

Сегодня давайте поздравим тех, кто ежедневно спасает и бедных, и богатых, и юных, и старых, и добрых, и злых без праздников и выходных. Вам, дорогие врачи, посвящаем сегодня эти строки! В ваш профессиональный праздник желаем огромного вдохновения, невероятного терпения, удачи, сил и крепкого здоровья. Пускай ваши руки и ваши сердца будут неутомимыми! Пусть дома ждут любящие семьи, ароматный чай и улыбки детишек!

***

Сказать то, что вы замечательный врач,

Значит, совсем ничего не сказать,

И вот сегодня в праздничный день,

Поздравить от сердца вас будет не лень!

Пусть пациенты, что в списке у вас,

Поправятся быстро в мгновение, за раз,

Начальство зарплату поднимет к горам,

Чтоб с яркой улыбкой вставать по утрам!

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***

С Днем врача! Сотни людей обязаны тебе своей жизнью и тем, что могут наслаждаться всеми ее прелестями. Ты — настоящий человек и я горжусь тобой. Желаю тебе солнца, света, здоровья и большого человеческого счастья! С праздником тебя!

***

Чуть шалит здоровье - в плач..

Кто поможет? Только врач!..

Тост без поз здесь заявляем:

Доктора, любя, мы поздравляем!

Так учил вас Гиппократ:

Умной, светлой быть стократ,

Юной, чистой сквозь века, как прежде -

Нас от бед, невзгод лечи

И вручи больным ключи

К нашему бессмертию в надежде!

***

С Днём врача от чистого сердца поздравляю тех, кто исцеляет и дарит радостную светлую надежду на будущее! Ваши внимательные, чуткие руки пусть не знают усталости. Ваши глаза пусть светятся счастьем, наполненные любовью, теплом и уверенностью. Ваши близкие пусть будут рядом всегда, а пациенты — с благодарностью вспоминают о вашем профессионализме!

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***

В международный день врача

Тебя приятно мне поздравить,

Пусть стороной пройдет печаль,

И жизнь лишь лучшее оставит.

***

В Международный день врача поздравляю всех медиков страны! Пусть ваши руки всегда знают свое дело, сердце всегда остается спокойным, а ум трезвым!

***

Любимый мой в халате белом,

С днем медика тебя, родной!

Ты сильный, добрый, смелый,

И так спокойно мне с тобой!

***

У врачей сегодня праздник

Так давай те же друзья

Им подарим море счастья

Море радости, добра!

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