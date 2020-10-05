День врача 2020 – поздравления врачу в прозе, стихах, смс и картинках

Прикольные поздравления с Днем врача – в прозе своими словами, стихи и короткие смс, а также картинки и гифки с Днем врача – в материале Главреда.
Международный день врача (еще говорят: Всемирный день врача) отмечается всегда в первый понедельник октября. Поэтому 5 октября праздник в 2020 году посвящен эскулапам, которые спасают наши жизни и здоровье.
Поздравления с Днем врача в этот день получают все доктора: можно смело слать слова благодарности хоть стоматологу (хотя у него есть индивидуальный праздник), хоть поздравление врачу-реаниматологу.
День врача в Украине отгуляли еще летом – но в этот понедельник есть повод еще раз подарить прикольные поздравления с Днем врача или просто короткое поздравление врачу.
Прикольные поздравления с Днем врача – в прозе своими словами, стихи и короткие смс, а также картинки и гифки с Днем врача – собрал Главред к празднику 5 октября.
День лікаря 2020 – привітання українською мовою
Поздравления с Днем врача в прозе, стихи и смс
Официальное поздравление с Днем врача:
Поздравляю с Международным днем врача! От чистого сердца желаю не только спасать здоровье людей, но и беречь свое, желаю деятельности без помех, уважения, востребованности, благодарности окружающих, личного благополучия и счастья, достатка и любви. Желаю, чтобы даже в самых трудных ситуациях всегда находился выход и решение любой проблемы.
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Врач – профессия такая:
Помогать, лечить, спасать.
В этом деле нету края,
Врач – наш ангел, друг и мать.
Врач умеет все поправить:
Насморк, душу и нарыв.
В этот день врачей поздравить
Это первый наш порыв!
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Сегодня давайте поздравим тех, кто ежедневно спасает и бедных, и богатых, и юных, и старых, и добрых, и злых без праздников и выходных. Вам, дорогие врачи, посвящаем сегодня эти строки! В ваш профессиональный праздник желаем огромного вдохновения, невероятного терпения, удачи, сил и крепкого здоровья. Пускай ваши руки и ваши сердца будут неутомимыми! Пусть дома ждут любящие семьи, ароматный чай и улыбки детишек!
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Сказать то, что вы замечательный врач,
Значит, совсем ничего не сказать,
И вот сегодня в праздничный день,
Поздравить от сердца вас будет не лень!
Пусть пациенты, что в списке у вас,
Поправятся быстро в мгновение, за раз,
Начальство зарплату поднимет к горам,
Чтоб с яркой улыбкой вставать по утрам!
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С Днем врача! Сотни людей обязаны тебе своей жизнью и тем, что могут наслаждаться всеми ее прелестями. Ты — настоящий человек и я горжусь тобой. Желаю тебе солнца, света, здоровья и большого человеческого счастья! С праздником тебя!
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Чуть шалит здоровье - в плач..
Кто поможет? Только врач!..
Тост без поз здесь заявляем:
Доктора, любя, мы поздравляем!
Так учил вас Гиппократ:
Умной, светлой быть стократ,
Юной, чистой сквозь века, как прежде -
Нас от бед, невзгод лечи
И вручи больным ключи
К нашему бессмертию в надежде!
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С Днём врача от чистого сердца поздравляю тех, кто исцеляет и дарит радостную светлую надежду на будущее! Ваши внимательные, чуткие руки пусть не знают усталости. Ваши глаза пусть светятся счастьем, наполненные любовью, теплом и уверенностью. Ваши близкие пусть будут рядом всегда, а пациенты — с благодарностью вспоминают о вашем профессионализме!
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В международный день врача
Тебя приятно мне поздравить,
Пусть стороной пройдет печаль,
И жизнь лишь лучшее оставит.
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В Международный день врача поздравляю всех медиков страны! Пусть ваши руки всегда знают свое дело, сердце всегда остается спокойным, а ум трезвым!
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Любимый мой в халате белом,
С днем медика тебя, родной!
Ты сильный, добрый, смелый,
И так спокойно мне с тобой!
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У врачей сегодня праздник
Так давай те же друзья
Им подарим море счастья
Море радости, добра!