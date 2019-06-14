С Днем медика – душевные и матерные поздравления и открытки

Главред собрал лучшие поздравления с Днем медицинского работника.
День медика в Украине празднуется в третье воскресенье июня. Поэтому День медика 2019 отмечается 16 июня.
А существует еще и Международный день медика: отмечается он в первый понедельник октября. В 2019 году это 7 октября.
Так или иначе, 16 июня – это праздник людей, на которых лежит большая ответственность – не просто за других людей, а за их здоровье и возможное будущее.
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День медика 2019: что подарить
Если в вашей семье есть медицинские работники, то в этом случае подарок родному медику можно сделать своими руками – от приготовления завтрака с подачей в постель до открытки или брелока.
При наличии хотя бы минимального бюджета можно порадовать знакомых и любимых медиков тематическим сувениром (той же записной книжкой с медицинской символикой, к примеру) или просто набором кофе/чай (смотря что предпочитает виновник торжества). Это универсальный вариант, который пригодится человеку в любом случае.
Не стоит дарить медику:
- предметы личной гигиены;
- алкоголь;
- парфюмерию;
- книги с советами, обучающие (аналогично с дисками).
Такие подарки против правил этикета.
"...предметы бытовой утвари, домашнего обихода или, к примеру, книга поучительного характера (книга рецептов или о том, как похудеть, и т.п. – ред.) – таких подарков делать не стоит.
И бытовую утварь мы можем подарить только по просьбе человека, если он нас попросил.
Например, ту же кофемолку", – пояснила консультант по этикету Юлия Юдина.
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Короткие поздравления с Днем медика
2 смс - 87 символов:
Медик — это не работа,
А особый дух внутри.
Вам желаю процветания
На таком благом пути.
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3 смс - 158 символов:
Поздравляю с Днем медика и желаю быть самым счастливым человеком безо всяких таблеток, витамин и наркозов, желаю оставаться настоящим профи медицинского дела.
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2 смс - 95 символов:
С днем медика поздравить,
Я Вас хочу и пожелать,
Жить долго, бед не зная,
И никогда не унывать.
***
3 смс - 153 символа:
В День медика от всего сердца хочу пожелать умело побеждать любые хвори, уверенно покорять просторы новых успехов, ощущая истинное счастье идти по жизни.
***
2 смс - 130 символов:
За то, что людям дарите надежду,
Работе отдаетесь без остатка
Желаем жизни светлой, безмятежной,
И чтобы было все у вас в порядке!
Поздравления с Днем медика в прозе
Человеческая жизнь — бесценна, а медицина, поддерживающая ее, к сожалению, нет. Поэтому всем, причастным к этой наиважнейшей профессии, желаю удовлетворить потребности и врачей, и пациентов! А именно — бесплатной медицинской помощи и неограниченной заработной платы! С Днем медицинского работника вас!
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Дорогие медики! С праздником вас! Спасибо вам за вашу невиданную силу и стойкость, большой энтузиазм и оптимизм. Пусть внутренний голос никогда не подводит, а подсказывает правильный диагноз.
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Официальное поздравление с Днем медицинского работника в прозе:
Всех, кто на службе у Гиппократа, искренне поздравляем с профессиональным праздником. Желаем, чтобы под вашим чутким руководством все больные выздоравливали, ваши близкие — гордились вами, а вы — радовались жизни и гордились своими зарплатами.
Поздравления с Днем медика прикольные
Гроза болезней, вирусов тиран,
Бактерий наш бесстрашный истребитель!
Пусть не пустеет докторский карман,
Больных поменьше просится в обитель!
Пускай больница будет им приютом
Совсем недолгим — раз и больше нет!
Пусть все болезни лечатся испугом —
Узрят халат, а их пропал и след!
В День медика тебя мы поздравляем!
Гип-гип ура! Позиций не сдавай!
Ты супер — мы-то точно знаем!
Лечи, живи, забот поменьше знай!
***
О, рыцари зеленки! Вассалы марганцовки!
Потомки Гиппократа, чей побратим – рентген!
Позвольте вас поздравить, товарищ медработник,
В день вашей личной славы, в ваш медицинский день!
Мензурки и пробирки наполним чистым спиртом,
Закусим аспирином и выпьем в два глотка.
Пусть будут все другие профессии забыты –
Но медик будет нужен всегда. Во все века!
***
Как мил ваш образ в белом халате,
Все знают об этом в нашей палате.
Вас поздравляем с Днем медика мы,
Всегда оставайтесь также скромны!
Желаем огромного счастья мы вам,
И чтоб не мешала реклама и спам.
Дерзайте, творите, лечите всегда,
И с уколом рука пусть остается тверда!
Душевные поздравления с Днем медика
Пусть в день медработника беды уйдут,
Останутся в прошлом проблемы,
Тревоги пусть вас никогда не найдут,
Пускай все решатся дилеммы.
В профессии смело шагайте вперед,
Во вкусе великих открытий!
Пускай вас по жизни удача ведет,
И множество ярких событий!
***
Как Боги на Земле врачи:
Судьбу вершить, спасать, лечить.
За все мы Вас благодарим
И за труды боготворим!
Желаем искренне, с любовью,
Того, что дарите — здоровья,
Успехов в праведном труде
И жизни долгой на земле:
Достойной, полной и богатой
И славы как у Гиппократа!
Стихи про медиков смешные
В гололед я поскользнулся
Только в клинике очнулся
Там ко мне и прикоснулась
Нежно доктора рука.
Элегантен, аккуратен,
В ослепительном халате
Он появится в палате,
И уходит грусть-тоска.
Но недолго счастье длились
И срослась моя ключица
Покидала я больницу,
И хотелось одного —
Чтоб мне снова поскользнуться
В этой клинике очнуться
Чтоб меня могли коснуться
Руки нежные его.
Я не зря молила Бога —
И сломала все же ногу.
Но меня — увы и ах! —
Привезли не в ту больницу
Тут в меня полгода шприцем
Тычет тетенька в очках.
Матерные поздравления с Днем медика
Праздник медика минул –
А в душе ненастно:
Никому я и не вдул,
День прошел напрасно.
***
Медработников мы хаем –
Плох лечения резец.
Если с ними жизнь плохая,
То без них вообще писец.