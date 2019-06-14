С Днем медика – душевные и матерные поздравления и открытки

14 июня 2019, 05:43

Главред собрал лучшие поздравления с Днем медицинского работника.

  • Поздравления с Днем медика в картинках – открытка с Днем медика Cjwctnb
  • Поздравления с Днем медика в картинках – открытка с Днем медика Cjwctnb
  • Поздравления с Днем медика в картинках – открытка с Днем медика Cjwctnb
  • Поздравления с Днем медика в картинках – открытка с Днем медика Cjwctnb
  • Поздравления с Днем медика в картинках – открытка с Днем медика Cjwctnb
  • Поздравления с Днем медика в картинках – открытка с Днем медика Cjwctnb
  • Поздравления с Днем медика в картинках – открытка с Днем медика Cjwctnb
  • Поздравления с Днем медика в картинках – открытка с Днем медика Cjwctnb
  • Поздравления с Днем медика в картинках – открытка с Днем медика Cjwctnb

День медика в Украине празднуется в третье воскресенье июня. Поэтому День медика 2019 отмечается 16 июня.

А существует еще и Международный день медика: отмечается он в первый понедельник октября. В 2019 году это 7 октября.

Так или иначе, 16 июня – это праздник людей, на которых лежит большая ответственность – не просто за других людей, а за их здоровье и возможное будущее.

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День медика 2019: что подарить

Если в вашей семье есть медицинские работники, то в этом случае подарок родному медику можно сделать своими руками – от приготовления завтрака с подачей в постель до открытки или брелока.

При наличии хотя бы минимального бюджета можно порадовать знакомых и любимых медиков тематическим сувениром (той же записной книжкой с медицинской символикой, к примеру) или просто набором кофе/чай (смотря что предпочитает виновник торжества). Это универсальный вариант, который пригодится человеку в любом случае.

Не стоит дарить медику:

  • предметы личной гигиены;
  • алкоголь;
  • парфюмерию;
  • книги с советами, обучающие (аналогично с дисками).

Такие подарки против правил этикета.

"...предметы бытовой утвари, домашнего обихода или, к примеру, книга поучительного характера (книга рецептов или о том, как похудеть, и т.п. – ред.) – таких подарков делать не стоит.

И бытовую утварь мы можем подарить только по просьбе человека, если он нас попросил.

Например, ту же кофемолку", – пояснила консультант по этикету Юлия Юдина.

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Короткие поздравления с Днем медика

2 смс - 87 символов:

Медик — это не работа,

А особый дух внутри.

Вам желаю процветания

На таком благом пути.

***

3 смс - 158 символов:

Поздравляю с Днем медика и желаю быть самым счастливым человеком безо всяких таблеток, витамин и наркозов, желаю оставаться настоящим профи медицинского дела.

***

2 смс - 95 символов:

С днем медика поздравить,

Я Вас хочу и пожелать,

Жить долго, бед не зная,

И никогда не унывать.

***

3 смс - 153 символа:

В День медика от всего сердца хочу пожелать умело побеждать любые хвори, уверенно покорять просторы новых успехов, ощущая истинное счастье идти по жизни.

***

2 смс - 130 символов:

За то, что людям дарите надежду,

Работе отдаетесь без остатка

Желаем жизни светлой, безмятежной,

И чтобы было все у вас в порядке!

Поздравления с Днем медика в прозе

Человеческая жизнь — бесценна, а медицина, поддерживающая ее, к сожалению, нет. Поэтому всем, причастным к этой наиважнейшей профессии, желаю удовлетворить потребности и врачей, и пациентов! А именно — бесплатной медицинской помощи и неограниченной заработной платы! С Днем медицинского работника вас!

***

Дорогие медики! С праздником вас! Спасибо вам за вашу невиданную силу и стойкость, большой энтузиазм и оптимизм. Пусть внутренний голос никогда не подводит, а подсказывает правильный диагноз.

***

Официальное поздравление с Днем медицинского работника в прозе:

Всех, кто на службе у Гиппократа, искренне поздравляем с профессиональным праздником. Желаем, чтобы под вашим чутким руководством все больные выздоравливали, ваши близкие — гордились вами, а вы — радовались жизни и гордились своими зарплатами.

Поздравления с Днем медика прикольные

Гроза болезней, вирусов тиран,

Бактерий наш бесстрашный истребитель!

Пусть не пустеет докторский карман,

Больных поменьше просится в обитель!

Пускай больница будет им приютом

Совсем недолгим — раз и больше нет!

Пусть все болезни лечатся испугом —

Узрят халат, а их пропал и след!

В День медика тебя мы поздравляем!

Гип-гип ура! Позиций не сдавай!

Ты супер — мы-то точно знаем!

Лечи, живи, забот поменьше знай!

***

О, рыцари зеленки! Вассалы марганцовки!

Потомки Гиппократа, чей побратим – рентген!

Позвольте вас поздравить, товарищ медработник,

В день вашей личной славы, в ваш медицинский день!

Мензурки и пробирки наполним чистым спиртом,

Закусим аспирином и выпьем в два глотка.

Пусть будут все другие профессии забыты –

Но медик будет нужен всегда. Во все века!

***

Как мил ваш образ в белом халате,

Все знают об этом в нашей палате.

Вас поздравляем с Днем медика мы,

Всегда оставайтесь также скромны!

Желаем огромного счастья мы вам,

И чтоб не мешала реклама и спам.

Дерзайте, творите, лечите всегда,

И с уколом рука пусть остается тверда!

Душевные поздравления с Днем медика

Пусть в день медработника беды уйдут,

Останутся в прошлом проблемы,

Тревоги пусть вас никогда не найдут,

Пускай все решатся дилеммы.

В профессии смело шагайте вперед,

Во вкусе великих открытий!

Пускай вас по жизни удача ведет,

И множество ярких событий!

***

Как Боги на Земле врачи:

Судьбу вершить, спасать, лечить.

За все мы Вас благодарим

И за труды боготворим!

Желаем искренне, с любовью,

Того, что дарите — здоровья,

Успехов в праведном труде

И жизни долгой на земле:

Достойной, полной и богатой

И славы как у Гиппократа!

Стихи про медиков смешные

В гололед я поскользнулся

Только в клинике очнулся

Там ко мне и прикоснулась

Нежно доктора рука.

Элегантен, аккуратен,

В ослепительном халате

Он появится в палате,

И уходит грусть-тоска.

Но недолго счастье длились

И срослась моя ключица

Покидала я больницу,

И хотелось одного —

Чтоб мне снова поскользнуться

В этой клинике очнуться

Чтоб меня могли коснуться

Руки нежные его.

Я не зря молила Бога —

И сломала все же ногу.

Но меня — увы и ах! —

Привезли не в ту больницу

Тут в меня полгода шприцем

Тычет тетенька в очках.

Матерные поздравления с Днем медика

Праздник медика минул –

А в душе ненастно:

Никому я и не вдул,

День прошел напрасно.

***

Медработников мы хаем –

Плох лечения резец.

Если с ними жизнь плохая,

То без них вообще писец.

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