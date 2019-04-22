Украина - это российское наваждение

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

22 апреля 2019, 10:12

Россия оказалась не готова к бегству Украины.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Чем мы занимались последние недели? Правильно - следили за выборами президента Украины. Кто с издевательской усмешкой. Но большинство с завистью.

Впрочем, Украина уже пять лет является основным российским дискурсом. Россия растворилась в Украине, забыв о своих проблемах. Российское государство будто потеряло самое себя, перепутав свою национальную идентичность и географические границы.

О чем же говорит тот факт, что мы который год живем Украиной, пишем о ней, спорим о ней, проклинаем ее, ревнуем ее, объясняем ее?

Этот факт говорит о нас многое. Говорит о том, что у России нет идеи консолидации. О том, что враждебность к украинцам стала инструментом легитимации власти. Говорит о трусливости нашей элиты, которая хотела бы бросить вызов Америке, но опасаясь последствий, предпочитает колотить "украинскую грушу".

Наша фиксация на Украине кричит о наших комплексах и неспособности выбраться из заржавевшей державной посудины. Сделав Украину внутренним (причем, ключевым!) вопросом российской политики, мы признаем, что не смогли найти собственные стимулы развития и единения.

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Россия оказалась не готова к бегству Украины. Теперь приходится заделывать пробоину, сделанную украинцами в российской государственной машине и зализывать раны нашего самолюбия и гордыни.

Украина, вырвавшаяся из российских объятий, продолжает быть российской фантомной болью. Если ты лишаешься конечности, ты начинаешь хромать. Именно это происходит с российской державой, потерявшей одно из подтверждений своей державности.

Российская власть изощряется в придумывании, как отомстить беглецам. Выдадим российские паспорта Донбассу! Но, видно, предупреждение не напугало упрямых украинцев. И вот Кремль придумал сделать больнее, запретив экспорт в Украину российской нефти, нефтепродуктов и угля. Но российская попытка придушить, скорее всего, заставит украинцев подтвердить свой выбор - прочь от России!

В России сформировался класс политиков и экспертов, профессией которых является злорадствовать по поводу Украины. Даже либерально мыслящие люди говорят об Украине со снисходительностью, пытаясь советовать украинцам, что тем нужно делать. При этом они не готовы предложить, что нужно делать России.

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А что говорят у нас об Украине? Это взрыв мозга. Самое комичное, это когда российские наблюдатели видят в Украине отражение собственной реальности: "манипулятивная демократия"; "полный провал правящей элиты". Дебаты между Порошенко и Зеленским - дурацкое шоу и клоунада, позор и признак разрушения государства! Понятно, что для рабской ментальности невозможно себе представить, как кто-либо может бросить вызов лидеру, а лидер будет с ним спорить на равных! Ужас- ужас!

Поражение Порошенко кремлевские толкователи описывают, как системный провал. Они не могут принять, что уход одного лидера и приход другого в результате выборов говорит о жизнеспособности системы: украинцы завоевали право выбирать лидеров; у них есть право делать ошибки и их исправлять опять-таки через выборы.

У нас даже серьёзные эксперты ноют по поводу слабостей украинской парламентско- президентской системы. Им непонятно, как это украинцы живут при отсутствии жесткой "вертикали", указывающей им, как жить. А украинцам невдомек, как это мы продолжаем терпеть "вертикаль", диктующую, как нам жить.

Украинский проект провалился, утверждают российские эксперты. Украина увязла и ей некуда двигаться в ситуации кризиса Европейского союза. Но во-первых, несмотря на все проблемы, в Украине экономический рост ( в 2018 рост ВВП в Украине достиг 2.5%, а рост национального производства -3.6% ). А каково, скажите, состояние экономики в России? Это государственная тайна, если иметь в виду манипуляции Росстата.

Во-вторых, кризис европейского сообщества отражает его поиск новых форм жизни. В любом случае Европа понимает, что ее безопасность требует инкорпорировать Украину, а не оставлять ее в мертвой зоне в качестве несостоявшегося государства и источника напряженности с Россией.

Украина- это мировая периферия, убеждают нас российские доброхоты. Хм… Но именно эта "периферия" вызвала конфронтацию Запада с Россией. И без обеспечения устойчивости украинского государства нечего и думать о нормализации их отношений. Поможем Украине преодолеть кризис, не унимаются наши доброжелатели. А не лучше ли помочь себе и, наконец, избавиться от зацикленности на Украине?

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У них бал правят олигархи, не унимаются пикейные жилеты. Да, олигархическая возня - это украинская проблема. Но ведь некоторым из тамошних олигархов ( например, Коломойскому) украинцы, возможно, поставят памятник за национальную ориентацию. А какую память оставят о себе российские олигархи?

Российская тусовка гадает, каким президентом станет Владимир Зеленский. Каким бы он ни стал, он будет защищать украинские национальные интересы. Иначе новый Майдан решит его участь. Причем, Зеленский не будет единственным центром власти в Украине, которая сумела создать систему противовесов. Возможно, важнее будет новое соотношение сил в Раде и кто станет новым премьером. Это непонятная для нас реальность. Мы, привыкшие к единовластию, теряемся, когда видим множество противоборствующих сил, считая это хаосом.

Любопытно, что несмотря на войну и жертвы, украинцы начинают лучше относиться к России: в 2018 г 48% украинских респондентов относились к России хорошо (хорошо относились к Украине 33% россиян). Не потому, что украинцы вдруг почувствовали к России симпатии. А потому, что Россия перестала для них быть основной проблемой. Они хотят забыть о нас и думать о своей достойной жизни. Без нас!

Конечно, быть отвергнутой державой обидно. Встречать равнодушие еще обиднее. Но если Россия хочет вернуть себе достоинство и видение будущего, придется переболеть Украиной и заняться своими делами.

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Россия Лилия Шевцова выборы-2019 Украина
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