Песков признался, чем Путин бодрит себя ради работы

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Дмитрий Песков, официальный спикер президента РФ Владимира Путина утверждает, что секрет бодрости хозяина Кремля - его хорошее физическое состояние.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Россия 1.

По словам Пескова, Путин трудится в крайне жестком режиме и иногда за один день посещает по несколько городов или даже стран.

"К таким поездкам невозможно единоразово подготовиться, вот собраться, подготовиться и полететь, то есть нужно держать себя в такой изрядной физической форме", – рассказал пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, стимулирует ли с помощью каких-либо дополнительных средств себя Путин (ради более легкой борьбы с джетлагом - сменой часовых поясов в самолете) Песков признался в неведении.

"Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом не известно. Тоже хотел бы узнать, спать хочется", – подвел итоги он.

Напомним, ранее Песков сделал важное уточнение по договоренностям Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого он рассказывал об атмосфере их первого телефонного и пояснил, в чем состояла его важность.



