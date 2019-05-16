Песков признался, поедет ли Путин на инаугурацию Зеленского

Поедет ли Путин на инаугурацию Зеленского / Reuters

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, поедет ли Владимир Путин на инаугурацию своего будущего коллеги – президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, Киев никаких приглашений Путину не отсылал.

"Насколько я знаю, никаких не было приглашений, ни на каких уровнях", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков уточнил, что не знаком с практикой проведения инаугурации президента конкретно в Украине.

Читайте такжеЭкономист спрогнозировал курс доллара после инаугурации Зеленского"Во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещение каких-либо зарубежных лидеров или гостей", — уточнил пресс-секретарь.

Что касается поздравлений от московского президента украинскому, то Песков заявил: "Не могу ответить на этот вопрос (будет ли Путин поздравлять Зеленского — ред.). Это решение президента России".

Напомним, инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского назначили на 20 мая. Время проведения — 10:00.

В свою очередь у Зеленского прокомментировали дату инаугурации. Приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день, заявил Разумков.

Как сообщалось, Путин оказался не готов поздравлять Зеленского с победой. Пока преждевременно говорить о возможности совместно работать, заявил Песков 22 апреля.

Кроме того, российский политолог назвал цель Кремля в Украине после выборов 2019. Власти РФ сделают все, чтобы поссорить Зеленского с Западом, полагает эксперт.