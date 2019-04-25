"Очернить Зеленского": российский политолог назвал цель Кремля в Украине после выборов 2019

25 апреля 2019, 09:20

Власти РФ сделают все, чтобы поссорить Зеленского с Западом, полагает эксперт.

Эксперт сообщил, что после выборов 2019 Кремль очень хочет возродить в Украине раскол, который был при двух бывших президентах
После выборов 2019 Кремль очень хочет возродить в Украине раскол, который был при двух бывших президентах, сообщил эксперт / GettyImages

Кремлю совершенно не нравится, что Украина формируется как политическая и гражданская нация, он не хочет, чтобы проходили честные выборы, была независимой полиция, суды и пресса, это его сильно раздражает.

Власти Российской Федерации сделают все, чтобы дискредитировать триумфатора второго тура выборов 2019 Владимира Зеленского, поссорить его с Западом, рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин Главреду.

Собеседник сказал, Кремль очень хочет возродить в Украине раскол, который был при президентстве Виктора Януковича и Виктора Ющенко.

"Если из России посмотреть, видно, что Украина формируется как политическая и гражданская нация, когда людей объединяет не структуры, общая идеология, а гражданское право", — отметил Орешкин.

Политолог полагает, что Зеленский показал блестящий пример, как Украина стала нацией. "И Кремлю это совершенно не нравится, он не хочет, чтобы проходили честные выборы, была независимая полиция, которая охраняет порядок, независимые суды и пресса. Его это сильно раздражает", — добавил эксперт.

"Поэтому в РФ сделают все, чтобы Зеленского дискредитировать, поссорить с Западом и с тем, чтобы граница, которая сейчас находится вокруг ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.), перешла поближе к Киеву, информационно и политически была зоной влияния России", — заявил Орешкин.

Читайте такжеДва шага до госпереворота: как Порошенко и Ко решили "утопить" ЗеленскогоПо мнению собеседника, это программа максимум, и он не думает, что она будет реализована.

"А вот попытки возродить раскол, который был при Януковиче и Ющенко — это стратегия, которую в Кремле очень хотят реализовать. И здесь решение будет зависеть от степени зрелости украинского политического класса. Я думаю, что он более зрелый, чем российский…", — сказал аналитик.

Ранее российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой говорил Главреду, что Кремль очень боится Владимира Зеленского, поскольку он — реформатор.

Справка. В Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского. 

Центризбирком уже подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

В ЦИК сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.  

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Кремль Владимир Зеленский Виктор Янукович Виктор Ющенко Дмитрий Орешкин выборы-2019
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